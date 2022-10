L’aventura d’anar en bus fins a la UAB

Són les 6.30 h del matí, encara de nit, i el termòmetre marca uns 15 graus. L’estació d’autobusos de Manresa és un joc de llums i ombres. Estudiants que formen una llarga cua badallen amb els auriculars posats per entretenir l’espera. Què fan tan d’hora palplantats i fent cua? Esperen que arribi el bus que els portarà cap a la Universitat Autònoma de Barcelona, un trajecte que hauria de ser senzill, previsible i rutinari però que, des que ha començat el curs, amaga una aventura diària per als joves que han d’agafar els autobusos en hora punta.

Aquest diari està informant des del 19 de setembre sobre la problemàtica que hi ha amb la línia 753 que enllaça Manresa amb la UAB. Des de llavors, una pila d’estudiants han assegurat a Regió7 o a les xarxes socials que moltes vegades han d’asseure’s a terra, quedar-se drets o, en molts casos, no pujar al bus perquè va ple. Per a qui ha d’esperar el servei següent, la possibilitat d’arribar tard o de perdre’s una classe, potser la que els fa anar a l’Autònoma, resulta irritant. Els més afortunats, que poden pujar però han d’anar drets o seure a terra, consideren que no van segurs i que no és correcte haver de pagar per seure a terra. A molts els sorprèn que sigui legal.

Les hores més conflictives des de l’estació de Manresa són entre les 7 i les 8 del matí, quan hi ha un total de quatre viatges, un cada 20 minuts. Cal afegir-hi que, en alguns casos, l’autobús que arriba a l’estació ja ve carregat amb passatgers de Valldaura i es genera un tap, que també es pot produir a la inversa. I al migdia, quan els alumnes acaben les classes, el sentit de les cues s’inverteix i es formen al campus de Bellaterra.

El problema de la massificació es produeix gairebé cada any durant les primeres setmanes. Amb el pas dels dies, la companyia hi introdueix retocs, els estudiants van diversificant els seus horaris, i els problemes se suavitzen, per bé que el greuge dels viatgers que van drets o asseguts a terra no acostuma a desaparèixer en tot el curs. Però, enguany, la situació s’ha agreujat perquè els descomptes al transport públic introduïts pel Govern espanyol com a mesura per combatre els primers embats d’una nova crisi han incrementat la utilització del bus i la demanda de seients.

Sagalés, l’empresa que opera el servei de bus de la línia que connecta Manresa amb la Universitat Autònoma de Barcelona, va anunciar dimecres passat que afegia dues expedicions més, un anunci que no ha apaivagat les crítiques d’estudiants, que consideren l’oferta insuficient. Les noves expedicions són de Manresa a la UAB, a 1/4 d’1 del migdia, i de la UAB a Manresa, a 1/4 de 2 del migdia.

Uns dies abans, el director general d’Expansió i Desenvolupament de Sagalés, Pedro Muntaner, explicava a aquest diari que no havien detectat cap problema en aquesta línia. «Els vehicles tenen seients, però també hi pot anar gent dreta, un altre tema és que no vulguin anar dempeus. En la majoria de combois hi ha 67 seients i poden anar 18 persones dretes», explicava.

Segons Muntaner, les línies d’autobús estan en constant anàlisi i revisió, i «si s’hi detecta alguna incidència es comunica a la DGT i mirem de solucionar-ho com més aviat millor, però en aquest cas només hem tingut el trasbals habitual de setembre».

Els estudiants i els viatgers en general no estan d’acord que hi hagi simplement uns desajustos com cada any. Una usuària, Mariona Casado, explica que dimarts va haver de quedar-se a terra, juntament amb deu persones més, perquè no cabien a l’autobús. «Els que ens vam quedar a fora ja vam començar a fer cua per al següent, que també va deixar gent a terra». Per a Begoña Portela, és una situació vergonyosa a la qual s’ha d’enfrontar cada dia: «Ahir vaig fer el trajecte amb el bus que sortia a les 7:20 de Manresa i més de deu persones es van quedar sense seient», critica.

Manresa En Comú Podem insta la Generalitat a millorar el servei

La formació, a través del seu grup parlamentari al Parlament de Catalunya, ha registrat una proposta de resolució, que s’haurà de debatre a la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en què reclama que s’insti el Govern de la Generalitat a millorar el servei d’autobusos a Barcelona i a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La proposta exposa la situació de col·lapse que viu el servei, i proposa l’increment de serveis en hores punta, la recuperació dels busos de 2 pisos –en el cas del servei a Barcelona– i que s’adoptin mecanismes de control i avaluació del servei.

La portaveu de Manresa En Comú Podem, Ana Querol, indica que saben que s’han tramitat queixes a Ajuntament i Generalitat, però aclareix que ho volen dur al Parlament per «situar la problemàtica en mobilitat que estem patint des del territori, també en els busos que van a la UAB, del tot insuficients». També pretenen que tant el Parlament com el Govern ho coneguin i tinguin en compte les necessitats que tenim des de Manresa a l’hora de dissenyar o contractar serveis de mobilitat».

