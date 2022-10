El frontal florentí torna a la Seu de Manresa completament restaurat

El valuós frontal florentí (s. XIV) ha tornat a Manresa un any i un mes després de marxar de la Seu al Centre de Restauració de béns Mobles per fer-hi una profunda restauració. Entre ahir i avui s'ha muntat la vitrina a on quedarà exposat a la capella on hi havia la Mare de Deu de Lourdes i divendres a la tarda es farà la inauguració.

El pal·li, conegut popularment com a “Frontal florentí” o “Frontal de la Passió”, és un brodat extraordinari del segle XIV, considerat internacionalment una de les obres mestres del brodat florentí juntament amb el pal·li signat per Jacopo di Cambio que es conserva a Florència (actualment a la Galleria dell’Accademia). El fet que ambdós es conservin sencers i estiguin firmats pels respectius brodadors els converteix en els dos grans monuments del brodat florentí trescentista. La peça ha estat restaurada en el marc del Programa Temps de Gòtic, l’acord de col·laboració establert entre el Departament de Cultura i la Fundació “La Caixa”. L’acte inaugural anirà a càrrec de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; el bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova; el director del Departament de Coordinació Territorial de la Fundació "la Caixa", Josep Ollé, i el rector de Santa Maria i president del Capítol de Canonges de la Seu de Manresa, Mons. Joan Hakolimana.