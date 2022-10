L’epidèmia es difumina després de deixar 636 morts a Manresa

L’embat de la covid es difumina. Després de dur als hospitals de Manresa prop de cinc mil persones, 636 de les quals han perdut la vida, la situació està estabilitzada en una mínima afectació fa gairebé dos mesos.

Durant 135 setmanes, l’equivalent a 2 anys i 7 mesos, Regio7 ha fet seguiment de l’epidèmia de covid-19 centrada en l’afectació als centres assistencials de Manresa que ha plasmat en gràfics que han servit per tenir una referència propera de l’evolució de l’emergència sanitària.

Gràcies a la informació aportada durant tot aquest temps puntualment per la Fundació Althaia i la Fundació Sant Andreu Salut, el seguiment primer va ser diari, fins ara ha estat setmanal i en el futur serà mensual.

Durant les darreres sis setmanes Sant Andreu no ha tingut ingressats per covid. Ahir, es mantenia a Althaia la mínima afectació de l’epidèmia amb sis ingressats amb covid-19, cap dels quals amb necessitat de cures intensives. Fa gairebé dos mesos que hi ha un nombre d’hospitalitzats que ronda la mitja dotzena.

Durant la darrera setmana no ha mort cap persona a Althaia a causa de l’epidèmia. Fins ara hi ha hagut 454 víctimes. La darrera víctima es va fer pública el 20 de setembre. Les altres 182 defuncions es van produir a Sant Andreu.

Pel que fa al nombre acumulat d’altes puja fins a 4.476, de les quals mig miler es van donar a Sant Andreu i 4.003 a Althaia, set més que la setmana passada.

A Althaia, fa setmanes que la xifra d’ingressats es manté baixa. El 16 d’agost n’hi havia 9, el 23 d’agost, 3; el 30 d’agost, 6; el 6 de setembre, 8; el 13 de setembre, 5; el 20 de setembre, 6; el 27 de setembre, 6 i la darrera setmana, també.

Són xifres que no tenen res a veure amb els moments en el quals a Althaia i Sant Andreu hi havia 338 ingressats simultàniament a causa de l’epidèmia. Va ser el 16 d’abril del 2020 durant la primera onada.

A Althaia, el nombre màxim d’ingressats que hi va haver van ser 284. Sant Andreu va arribar a tenir 138 repartits pel conjunt de les quatre plantes de què disposa.

L’embat de les set onades de covid han tingut la seva translació al gràfic que il·lustra aquestes pàgines. N’hi ha una primera del 15 de març al 2 de juny del 2020, en la qual es van produir 230 defuncions, la més mortífera. La segona onada, seguint l’ordre cronològic, se situaria entre el 29 de setembre i el 15 de desembre del 2020. La tercera onada va impactar de ple en les festes de Nadal d’aquell primer any fatídic i va perllongar els seus efectes fins al març del 2021. La quarta, del 9 de març al 2 de juny; la cinquena, entre el 20 de juliol i el 28 de setembre del 2021; la sisena va començar al novembre de l’any passat i va acabar al març d’enguany.

La setena dura fins ara. Totes juntes plasmen un panorama de successius embats, però cada cop amb menys capacitat de desbordar els serveis sanitaris.

La covid no ha desaparegut i es continuen detectant infectats, però l’evolució de la que ha estat la crisi sanitària més impactant que recorda la població ha estat, com no podia ser d’una altra forma, delimitada, controlada i cada cop més apamada pels professionals sanitaris que s’hi van posar al davant des del primer moment per barrar-li el pas. Tal i com continuen fent fins ara. Per això cal continuar amatents al batec del coronavirus.