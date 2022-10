L’Ajuntament calcula que ingressarà un milió l’any quan es quedi la zona blava

L’Ajuntament de Manresa gestionarà directament la zona blava de la ciutat a partir del maig de l’any vinent. El servei, una concessió en mans privades, passarà a ser municipal. Tot i així el govern no ha especificat si això suposarà que s’abaratirà el preu tenint en compte que és un dels més alts de l’estat. Costa 1,80 euros l’hora a la pròpia zona blava i 1,60 a la taronja. Sí que, d’entrada, la tarifa es convertirà en taxa, i aquesta està exempta del 21 % de l’IVA.

La municipalització del servei, una intenció expressada ja temps enrere, la va confirmar ahir l’alcalde, Marc Aloy. El govern municipal va voler donar rellevància a l’anunci. Van acompanyar l’alcalde el regidor de Mobilitat, David Aaron López, i el tinent d’alcalde i portavu de Junts, Joan Calmet, per visibilitzar la unitat. A la sala de premsa també hi havia la regidora de Fem Manresa Roser Alegre, grup que s’ha significat per reclamar reiteradament la remunicipalització de l’aparcament rotatori controlat.

De tarifa a taxa

El projecte es debatrà al ple d’octubre. Durant l’anunci, però, no s’ha revelat quan costarà aparcar a la zona blava. Actualment val 1.80 a la pròpia zona blava, 1.60 a la taronja més allunyada del centre i 0.90 en el cas dels vehicles emissió zero. Sí que van explicar que el que fins ara és una tarifa passarà a ser una taxa, i per tant no es pagarà el 21% d’IVA. La nova taxa s’haurà d’aprovar a principis de l’any vinent, i serà llavors quan es parlarà de preus i es valoraran noves modalitats d’aparcament i pagament.

Un servei rendible

Sí que s’ha calculat que gestionar directament el servei pot suposar ingressar entre 800.000 i un milió d’euros l’any. Són els beneficis que genera la zona blava i que fins ara van a parar a l’empresa Eysa, que és qui gestiona l’aparcament controlat.

Aquests diners es destinaran a millorar la mobilitat de la ciutat. «Tindrem la sobirania de la gestió, i això és importantíssim» va ressaltar Aloy, mentre que el regidor d’urbanisme i Mobilitat, va destacar que «fins ara estàvem lligats de mans» a l’hora de tirar endavant polítiques de mobilitat perquè la zona blava ho hipotecava. Això s’acabarà, va dir.

Aloy va afirmar que s’han valorat tres grans motius a l’hora de tirar endavant la municipalització del servei. Per una banda que genera beneficis i aquests diners «es revertiran en polítiques de mobilitat i de millora de l’espai públic per afavorir tothom». Per l’altra que «ens permetrà ser més flexibles a l’hora de prendre decisions» sobre, precisament, mobilitat. I finalment perquè era una «voluntat política del govern».

El regidor David Aaron López va ressaltar que la municipalització del servei permetrà al govern quedar alliberat per plantejar noves accions de mobilitat que fins ara no podia tirar endavant perquè estaven condicionades per les places d’aparcament controlades, difícils de moure. També va destacar que «ens apareix una nova font d’ingressos»,- els beneficis que genera- que, amb transparència, tindran retorn.

López va lamentar l’altíssima dependència al cotxe particular que hi ha a Manresa i comarca. «Això genera recerca d’aparcament. Hi hem de donar alternatives que haurem d’afrontar per poder transformar la ciutat».

Els 11 treballadors que actualment treballen a la zona blava se’ls hi oferirà una subrogació. Segons Aloy, tècnicament és relativament senzill municipalitzar el servei sense grans inversions.

Fem Manresa va valorar positivament, ahir, l’anunci del govern. Va demanar aprofitar la internalització per redissenyar el model de zona blava, reduir els preus i millorar la mobilitat general de la ciutat.