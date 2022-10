Les cases de la Bonavista de Manresa que han tirat a terra obren noves perspectives de l’entorn

A la Bonavista ja no queda res dels dos edificis que durant dècades han protagonitzat la cantonada de la carretera de Vic amb el carrer del Bisbe Comas. El seu enderroc ha obert noves perspectives en aquest xamfrà.

L’enderroc ha afectat l’edifici número 98 (el que feia cantonada entre la carretera de Vic i el carrer del Bisbe Comas, que arribava fins al carrer de Jacint Verdaguer), adquirit per l’Ajuntament el 2011, i la finca número 100 de la carretera de Vic, que va passar a mans municipals el novembre passat. Els treballs van començar el 17 d’agost, amb una durada prevista de tres mesos i un pressupost de 240.910,23 euros (IVA inclòs).

Fet l’enrunament, tot i que els operaris encara treballen actualment a la part de sota terra que ha quedat a la vista amb l’enderroc a la banda del Bisbe Comas més propera al Jacint de Verdaguer, la Bonavista ha guanyat noves perspectives al xamfrà on hi havia les dues cases. Ara per ara, al solar resultant, de 615 m2, no hi faran res i quedarà envoltat per un mur de bloc. Només s’urbanitzaran 77 m2 corresponents a la part més propera a la carretera de Vic i a la cantonada del carrer del Bisbe Comas, amb la idea d’esponjar l’espai per a vianants i de donar continuïtat a la zona verda que hi ha a tocar.