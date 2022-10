L'augment de preu de les flors no baixa la demanda a les portes de Tots Sants

Floristeries de Manresa confirmen que el lleuger augment de preus que ha patit el sector de les flors no ha afectat la demanda a les portes del dia de Tots Sants. Per l'encarregada de la floristeria Rosa d'Abril, Lola Guarro, la gent té molta cura d'amb què es gasten els diners avui dia, però "si és pels seus difunts es fixen més en el fet que sigui un ram que els agradi que no pas en el preu".

La preparació i neteja dels nínxols pel dia de Tots Sants va començar a principis de la setmana passada, segons explica Santi Gualda, treballador del cementiri de Manresa. Gualda pensa que aquest any la gent ha vingut més escalonada perquè "molts han marxat fora pel pont i han vingut abans". Tot i això, el treballador creu que el dia de la festivitat de Tots Sants "hi haurà tanta feina com sempre".

La propietària de la floristeria Santacreu de Manresa, Esperança Alonso, subratlla que l'augment de preus en el sector de les flors ha estat "mínim en comparació amb les pujades que podem trobar al supermercat". Tanmateix, Alonso diu el gremi de floristes de Barcelona encara confia en les "compres d'última hora".

Araceli Páez ha anat aquest matí al cementiri a preparar els nínxols dels seus pares i sogres. Respecte al preu dels rams que portava a les mans, Páez comenta que "cada any són més cars i avui dia un ram de sis roses et pot costar 40 euros". Ella i la seva família han procurat reduir la despesa de Tots Sants comprant rams més senzills i variats, per a Páez, "el més important és venir i tenir algun detall, no crec que els morts tinguin en compte quant t'has gastat".

Carmen Romero també ve al cementiri de Manresa cada Tots Sants, per rendir homenatge als nínxols dels seus pares. Amb 91 anys assegura que ho farà fins al dia en què ella mori. Respecte al preu de les flors, Romero diu que compra rams "senzills i econòmics" però que sap que agradarien als seus difunts.

Sandra Bonache fa més de trenta anys que ve per Tots Sants al cementiri, des que va morir la seva tieta. "Netejar els nínxols i porta'ls-hi flors una vegada a l'any és el mínim que podem fer pels nostres difunts" considera Bonache. Explica que ja té tots els rams encarregats i encara no sap quant li costaran perquè ho pagarà el mateix dia 1, però assegura que cada any compra més o menys els mateixos rams "sense mirar el preu", perquè és només un cop l'any.