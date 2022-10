Manresa tanca el forat normatiu que permet convertir botigues en pisos

Una "llacuna normativa", en paraules del regidor d'Urbanisme, David Aaron López, permetia convertir comerços en habitatges a Manresa des de l'aprovació de l'actual pla urbanístic de la ciutat el 2017. Ara aquesta situació és a punt de redreçar-se.

L'Ajuntament ha tramitat la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa per canviar la normativa de plantes baixes d'aplicació a la ciutat i, ara, resta pendent de l'aprovació definitiva que ha de fer la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, de la Generalitat.

El regidor d'Urbanisme, David Aaron López, va explicar que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa, aprovat el 2017, té un forat normatiu que es va posar de manifest quan es va detectar que es demanaven llicències per transformar locals comercials en habitatges. Les plantes baixes també podien tenir altres usos diferents als comercials, però no es podien denegar en alguns punts de la ciutat.

A Manresa no s'admet l’habitatge en planta baixa al Centre Històric, a l'àrea central i en sectors qualificats d'ordenació tancada. Però sí en altres punts de la ciutat. Per això, l'estiu de l'any passat el ple municipal va aprovar suspendre la tramitació de llicències en zones d’ordenació oberta fins que el pla urbanístic establís unes condicions específiques per a la seva implantació.

La modificació que ara s'està acabvant de tramitar pretén esmenar les mancances que s’han advertit en relació a la regulació de l’habitatge en planta baixa amb la voluntat de mantenir aquells usos residencials existents, però també amb l’objectiu de potenciar els usos terciaris.

"Va ser un xoc"

El regidor d'Urbanisme va explicar que ser conscients d'aquest error "va ser un xoc" i la reacció va ser decretar una suspensió en la concessió de llicències.

Quan la Generalitat doni els vistiplau definitiu, les plantes baixes no podran ser transformades en pisos si no es compleixen tot un seguit de condicions específiques de qualitat i privacitat i d'aquesta forma "no convertir-se en objecte d'especulació".

Segons el govern municipal d'ERC i JxM, aquest buit ha comportat que el seu establiment vingui regulat per normativa sectorial d’accessibilitat i d’habitabilitat, sense valorar la seva relació física amb l’espai públic i sense garantir la qualitat ambiental d’aquests nous habitatges.

La nova normativa regula la creació de nous habitatges en planta baixa ja sigui per la conversió de locals de planta baixa o per la subdivisió en planta baixa d’habitatges existents com per edificis de nova planta, sense posar en dubte aquells habitatges que ja existeixen a les plantes baixes en aquests àmbits.

La suspensió ha afectat tant les llicències de reforma o d’ampliació d’edificis existents com les llicencies de nova edificació, que consisteixin en una conversió de locals, divisió d’habitatges, i en general la creació de nous habitatges situats a plantes baixes.