Munten a Samarcanda un restaurant Manresa perquè els va agradar el nom

«Una vegada els meus amics i jo vam anar a descansar a Manresa, ens va agradar molt aquesta ciutat i també ens va agradar el seu nom i, quan vam decidir fundar un restaurant, li vam posar el nom de Manresa». Tot i que no és gens estrany trobar un «Manresa» en molts llocs del món inspirats per la relació de sant Ignasi amb la capital del Bages, ja no és tan habitual que aquest nom arribi fins a ciutats com la mítica Samarcanda, una de les parades més esperades per a qualsevol viatger que recorri la ruta de la seda. En aquesta ciutat d’Uzbekistan hi ha un restaurant Manresa. També n’hi ha un a Califòrnia, a Los Gatos, del qual ja va parlar Regió7 i que té tres estrelles Michelin.

A Samarcanda, el restaurant Manresa és promociona a les xarxes des de fa un parell d’anys. Com mostren les instantànies que hi pengen els seus responsables, es tracta d’un negoci d’un nivell alt especialitzat en cuina europea moderna, a banda d’oferir música en directe i una bona varietat de còctels. Als plats, de fet, hi ha una mica de tot, des de sushi a tagliata, passant per diferents varietats de peix. Sobretot en les postres, fan constar el nom de Manresa al plat. El logotip identificatiu és un escut amb una lletra ema gran amb una corona al capdamunt, les lletres de Restaurant Manresa i cinc estrelles. Samarcanda, declarada per la Unesco Patrimoni de la Humanitat l’any 2001, és la segona ciutat més important d’Uzbekistan després de Tashkent. En encant, però, li dona mil voltes. Tashkent és limita a una urbs amb unes avingudes de molta amplada i uns edificis monolítics de formigó que recorden a cada pas el seu passat soviètic. Uzbekistan, situat a l’Àsia central, va entrar a formar part de l’imperi rus el segle XIX i el 1991 se’n va independitzar fruit del fraccionament de la URSS. Un nom carregat d’expectativa Pel que fa a Samarcanda, només el nom ja està carregat d’expectativa i té el poder de transportar a qui el pronuncia als temps del comerç amb caravanes des de la Xina fins a Europa, una ruta de la seda que la va convertir en una de les ciutats més importants de l’Àsia central. Encara avui en dia, la plaça de Registan envoltada per les tres madrasses (escoles on s’estudia la teologia islàmica) és una de les visions més espectaculars amb què es pot omplir els ulls qualsevol viatger. Si es té l’oportunitat, val la pena gaudir-les amb llum de dia i a la nit. El restaurant Manresa, que disposa de terrassa i destaca per una decoració molt luxosa i sumptuosa, una característica comuna en l’estètica del país, està al número 56 del carrer Nodirabegim de Samarcanda.