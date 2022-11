El «Misteri de la Llum» no es farà més al Carme: el rector diu que danyava mobiliari i els organitzadors ho neguen

El Misteri de la Llum, l'espectacle nascut a la Fira de l'Aixada que es va incorporar a la Festa de la Llum, no arribarà a l'onzena edició el febrer vinent. Ho ha confirmat el seu creador, Toni Fornells, que ha estat al darrere durant tots aquest anys. Ha explicat que en una reunió amb l'Ajuntament, a la qual també va assistir l'Associació Misteriosa Llum, se'ls va comunicar que la parròquia no considerava adient que es continués fent l'espectacle a l'interior de l'església del Carme ara que hi ha els retaules que hi van portar de la Cova per por a què els causi algun dany el muntatge i el desmuntatge de l'espectacle, cosa que ha confirmat el rector de la Seu i del Carme, mossèn Joan Hakolimana. Ha explicat que, després de la inversió de 72.000 euros que es va fer per deixar l'església en condicions coincidint amb l'arribada dels retaules, no s'entendria que es deixés fer malbé el mobiliari que, amb el muntatge i desmuntatge de l'espectacle, ja ha rebut en alguna ocasió abans, tant els bancs com els altaveus. Comenta que va demanar l'assessorament sobre el tema a la comissió de patrimoni del bisbat de Vic, del qual depèn el temple, i es va prendre aquesta decisió. Mossèn Joan insisteix que no seria lògic que, després de l'esmentada inversió feta amb els estalvis de la parròquia, es deixés deteriorar al temple. Dit això, remarca que entén que hi hagi qui no ho entengui perquè «si fos jo el que estigués a l'altra banda potser també m'enfadaria». Els demana que es posin al seu lloc.

«Sempre hem estat extremadament respectuosos»

Fornells ha negat rotundament que en el decurs d'algun del muntatge i desmuntatge del Misteri de la Llum, espectacle que fa possible la implicació altruista de diverses entitats culturals de Manresa, si bé també comporta un cost econòmic, hagin causat danys al mobiliari. Assegura que sempre han estat molt escrupulosos i ho entén com un argument que amaga una altra raó al darrere que desconeix. Fa notar que, si hi hagués hagut algun problema pel que fa al mobiliari, el lògic hauria estat que se'ls hagués comunicat i que mai no han rebut cap queixa. «Sempre hem estat extremadament respectuosos i jo mateix he estat pendent del procés de muntatge i desmuntatge des del primer fins al darrer minut». Conclou que «si hi hagués hagut algun problema d'aquest tipus ho hauria sabut» i que «aquest argument em fa pensar que n'hi ha un altre perquè no l'entenc».

Per altra banda, és de l'opinió que fer el muntatge a l'exterior del Carme no tindria cap sentit perquè és un auto sacramental on l'escenari és un protagonista tan o més important que la resta i que per això han decidit no fer-lo més després de 33 representacions que sempre han aconseguit una molt bona assistència de públic. L'any passat ja no es va acollir al Carme amb la covid com a explicació i es va muntar a fora una altra proposta que, en teoria, seria la que es continuaria treballant de cara a la propera Festa de la Llum, tot i que encara se n'ha de parlar, informa.

Joan Manel Miquel, president de l'Associació Misteriosa Llum, ha lamentat que es deixi fer l'espectacle, fet que considera «un pèrdua per al patrimoni artístic-cultural de Manresa» i «una pèrdua per la ciutat». Recorda que és un espectacle que «sempre estava ple de gent de gom a gom», amb la qual cosa confia que en un futur es pugui recuperar.

Un espectacle més contemporani

Demanat per aquest diari, l'Ajuntament ha informat que, «passats deu anys, la voluntat de l'Ajuntament de Manresa era la de renovar el Misteri de la Llum, que fins aleshores era un teatre litúrgic a semblança medieval, dins l'església del Carme. L'objectiu era popularitzar-lo, fent-ne més partícip la ciutadania, portant el muntatge a un terreny més contemporani. Les restriccions amb motiu de la covid van permetre, l’any passat, accelerar la posada en escena d'aquestes idees i portar el muntatge al carrer, on va ser seguit per un bon nombre de públic». Hi ha afegit que «per aquest 2023, i atès també a les dificultats que comporta fer l’espectacle a dins de l’església del Carme, es proposa de nou un muntatge de carrer, obert a la ciutadania, que se centrarà més en l’acte final de la Concòrdia, que és l’acte que permet que l’aigua arribi a la ciutat de Manresa». Miquel, de l'Associació Misteriosa Llum, expressa el desig que aquest acte de la vigília pugui arribar a bon port atès que 'la concòrdia' és el motiu que es faci la Festa de la Llum.