Un petit pelegrinatge entre la Torre de Santa Caterina i la Cova, amb un centenar persones, entre ells religiosos d'arreu, ha obert aquest diumenge, de manera simbòlica, el Fòrum Internacional Multireligiós Manresa 2022, Cruïlla de Camins, que durant tres dies, de dilluns a dimecres, reunirà 51 líders religiosos de 33 països del món. L'objectiu que persegueix el fòrum és proposar solucions concretes a la crisi social i ambiental provocada pel canvi climàtic.

La caminada, que ha recorregut el darrer tram del Camí Ignasià, ha creuat el Pont Vell, ha arribat fins al santuari de la Cova i, un cop allà, els participants han visitat l'espai i han fet silenci, un element universal que no entén de religions.

Per a Azza Karam, secretària general de Religions for Peace, l'ens que organitza el fòrum, actes com el d'aquests dies a Manresa serveixen per influir en la presa de decisions a nivell mundial, per exemple, en el camp de la sostenibilitat. "Des de la religió es pot fer molt", ha dit Karam, afegint tot seguit que un 80% de la població mundial assegura que és creient d'alguna religió.

En declaracions a Regió7, Marc Aloy, alcalde de Manresa, ha afirmat que Manresa és una bona ubicació per acollir el Cruïlla de Camins perquè a la capital del Bages és on Sant Ignasi va trobar la seva transformació. "Era necessari reunir a líders d'arreu del món per parlar de temes tan importants com la sostenibilitat social o la resiliència de les ciutats" ha dit Aloy.

Fins dimecres, els 51 líders religiosos reflexionaran sobre com les ciutats -on viu la major part de la població mundial- poden esdevenir més sostenibles i resilients, abordant el debat des del punt de vista social, econòmic, ambiental i espiritual i des d’una perspectiva de valors, entesa com a motor per a la transformació. Hi prendrà part, també, el món científic i l’administració i hi tindran molt protagonisme els joves.