El comerç manresà afronta amb incertesa una campanya de Nadal tocada per la crisi

Enguany, la campanya de Nadal es presenta amb més incògnites que mai per a bona part dels comerços manresans, desorientats per com pot acabar influint en les vendes la crisi derivada de la forta inflació que hi ha. De moment, el tret de sortida nadalenc, que a Manresa marca cada any la coincidència del Black Friday amb la Fira de Sant Andreu d’aquest cap de setmana, està sent molt desigual segons els sectors i segons cada negoci, i això genera incerteses a l’hora de fer pronòstics de futur. Sí que noten una major anticipació que en altres ocasions a les compres de Nadal aprofitant els descomptes d’aquests dies, i una demanda molt orientada al producte de necessitat.

Hi ha comerços que estan contents de com està responent el client a les ofertes d’aquests dies. És el cas d’Iglesias Moda, on «hem fet un Black Week tota la setmana i la gent s’hi ha abocat» fins aconseguir unes vendes similars a les de l’any passat, explica el responsable del negoci, Valentí Cardona. «Així com hi ha altres sectors que s’han vist influïts per la pèrdua de poder adquisitiu dels clients, en el cas de la roba nosaltres no ho hem notat», i fins i tot diu que s’està veient una major anticipació a les compres de Nadal, que, de totes maneres, «ja fa anys que passa».

«De moment, nosaltres tampoc notem la crisi», explica el responsable de La Creadora, David Augé, que assegura que aquest Black Friday i els descomptes d’aquests dies els estan aportant un bon nivell de vendes, «sobretot des de dijous». Diu que hi pot influir «l’efecte novetat», perquè fa pocs mesos que la botiga s’ha ampliat. Tot plegat el fa ser optimista de cara a la campanya de Nadal que ara comença, «perquè sembla que la gent té ganes de moure’s i de consumir», si bé no amaga la incertesa que genera la situació econòmica actual.

A Sabateria Querol també estan tenint més vendes aquests dies, i consideren que la crisi hi ajuda en el sentit que «la gent busca l’oferta i molts ja aprofiten ara per comprar per Nadal», apunten les dependentes, que igualment confien que el Nadal serà bo malgrat la crisi «perquè la compra nadalenca sol ser molt compulsiva».

Miquel Velasco, de la botiga de moda Joan Soler, també és optimista de cara a Nadal, tenint en compte les vendes a l’entorn del Black Friday i de la fira. «Estem contents i esperem que la campanya nadalenca continuï igual de bé», tot i que la crisi hagi fet que alguns clients ja anticipessin una part de les compres aprofitant les ofertes», apunta.

Teresa Creus, de Demà Complements, ha contingut preus «perquè el client no noti cap increment amb la crisi» i, a més, aquests dies ofereix descomptes d’entre el 10 i el 15%, «que ens estan anant bé». Això la fa ser optimista de cara a Nadal, tot i «la incertesa» de la crisi. Com que ven des de roba fins a joies i bijuteria, confia que si algun tipus producte va malament pugui compensar-lo amb un altre.

Aprofitant l’oferta més que mai

«Notem que la gent s’espera cada vegada més als descomptes», fins al punt que les vendes es van frenar la segona setmana de novembre «perquè la gent esperava el Black Friday», explica Ester del Paso, del grup Del Paso Sabaters, amb més d’una botiga a Manresa. Diu que la crisi hi pot haver ajudat, si bé enguany nota molts alts i baixos en les vendes, amb «un setembre millor que l’any passat, un octubre pitjor, i un novembre que sembla que acabarà anant més bé». Per tot plegat, prefereix no fer gaires pronòstics de cara a Nadal. «Sembla que hauria d’anar una mica més bé que els darrers anys, i que l’any passat, perquè encara hi havia restriccions per la pandèmia que ara no hi seran, però amb la crisi, i amb tants alts i baixos, ara mateix és tot una incertesa».

On tampoc no estan notant «gaire moviment» és a la botiga de roba Neus Suárez. Un dels socis, David Suárez, diu que les expectatives respecte a l’any passat, ara que ja no hi ha pandèmia, eren més altes, però entre altres coses «la campanya d’hivern s’ha retardat perquè el temps no ha acompanyat, i també hi pot haver influït la crisi». Explica que altres vegades, en aquest temps «ja aprofitàvem per fer campanya de Nadal, però aquest any no ve tanta gent». Confia que «en un moment o altre arrencarà el xip nadalenc, però es retardarà. Aquest any la gent anirà molt a última hora».

Productes de necessitat

Com a bona part dels comerços, a la sabateria Casas també han tingut clients que ja han comprat de cara a Nadal, «tot i que també hi ha gent que s’espera a últim a hora», i això els dona confiança de cara als propers dies de la campanya, que tot just acaba de començar. I és que, en aquest negoci, el Black Friday ha estat «una mica més fluix que en altres anys», apunta una de les dependentes, Erica Cano. «Hem començat les rebaixes abans, i això ha fet que les vendes es repartissin», però també ho atribueix «a la pujada general de preus, que fa que la gent compri més per necessitat». En aquest cas, «perquè les sabates se’ls han fet velles, se’ls han espatllat, o perquè els nens ja necessiten un número més gran».

Un dels sectors que més noten la demanda de productes de necessitat és el d’electrodomèstics i electrònica. «El Nadal és incert. La crisi espanta i potser difícilment vendrem televisors, però sí neveres o rentadores, que són de primera necessitat», apunta l’equip de dependentes de la botiga d’electrodomèstics Márquez. Diuen que aquests dies tenen un bon nivell de vendes, i noten que «hi ha gent que s’havia contingut amb aparells a punt de petar i han esperat el màxim per arribar als descomptes».

Per la seva banda, Montse Màrquez, de Cuina i Més, assegura que com que el seu producte precisament no és de primera necessitat, les vendes d’aquests dies li estan anant «fatal». Diu que «la crisi es nota molt, i això fa que la gent tingui altres prioritats, com el menjar i la roba, i no els electrodomèstics, que en general no són de tanta necessitat». Explica que el novembre passat , tot i la pandèmia, va ser molt més bo en vendes, i en canvi ara, «la gent compra poc, mira molt, alguns tornen..., però no es ven gaire», i davant d’això veu el Nadal «amb molta incertesa».

A Expert Juanola «les vendes no és que estiguin estancades però el Black Friday no està pensat per a nosaltres», apunta el seu responsable, Llorenç Juanola. Diu que «s’ha pervertit perquè no és un dia de descomptes espectaculars sinó molts dies amb descomptes menors, fins al punt que ja es fan molts pre-Black Fridays», i tot plegat «fa que per Nadal no venguem tant com abans perquè tot ha quedat més desvirtuat. S’avancen les compres amb una excusa que no és real, perquè no tenim marge per fer grans descomptes tants dies, i això fa que no es vengui tant per Nadal, quan abans suposava el 30 o el 40% de la venda anual». Ara, augura un Nadal «com un mes qualsevol». Així mateix, també apunta que «la gent està tocada per la crisi, i ve a comprar per necessitat quan algun aparell se li espatlla».