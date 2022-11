«Li vaig dir a un nen que anés a buscar el DEA mentre jo feia compressions»

El manresà Bernat Via té actualment 28 anys. És infermer. El 2019, quan era a punt d’acabar els estudis es va trobar una persona amb una parada a plaça Catalunya. «Tenia una respiració no efectiva, no responia». Sabia que a la plaça hi havia un desfibril·lador i li va dir a un nen que hi havia a la vora que l’anés a buscar mentre ell feia compressions i una altre persona trucava al 112. El DEA va fer dues descàrregues, i llavors va arribar l’ambulància. L’home va sobreviure. La seva filla li va fer arribar un missatge d’agraiment.

Via comenta que no s’ha de tenir por a fer servir l’aparell i que, sovint, «és l’única oportunitat que té de sobreviure la persona que ha patit l’atac». Tant a l’institut Lluís de Peguera, on va estudiar, com quan feia infermeria a la FUB-UManresa, Via va rebre formació per part de l'instructor d’Àngel Olucha. Insisteix que quan més aviat es comença a fer reanimació, més eficaç és.

Actualment Via treballa d’infermer a la localitat francesa d'Annecy, als Alps. Fa mig any que s’hi ha establert per poder fer muntanya i escalada, les seves passions. «Les condicions laborals son millors, però bàsicament volia anara la muntanya. I com a experiència està bé».