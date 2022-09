La comunitat Els Avets de Moià s’ampliarà amb un tercer edifici

La Fundació Els Avets de Moià (FADEAM), que acull persones amb discapacitat intel·lectual a les dues llars que té a la població, Els Avets i l’Olivera, es dotarà d’un tercer edifici amb què podrà ampliar fins a 25 el nombre de places de residents (ara en té 17, de moment totes públiques) i també l’espai del taller ocupacional.

La Fundació ha adquirit un terreny d’uns 400 metres quadrats al carrer Verge de Montserrat (molt proper a l’edifici de l’Olivera, del carrer Calders), on preveu construir el nou equipament, per valor d’1,5 milions d’euros. La direcció del centre confia que podrà disposar d’un ajut dels Fons Next Generation, que ja ha sol·licitat, i que serà clau per poder desenvolupar el projecte i posar-lo en marxa a final del 2025. De tota manera, es busquen altres subvencions per poder-lo afrontar tan aviat com sigui possible, segons ha explicat el director, Ramon Ribas.

La Fundació, que pertany a la comunitat internacional de l’ARCA, fa 40 anys que té presència a Moià, on ha anat creixent fins a arribar als 17 residents actuals i 24 persones inscrites al taller ocupacional (7 de les quals són externes a la comunitat). Dels 17 residents, n’hi ha 9 a la llar Els Avets, del carrer Pau Casals, i 8 a la llar l’Olivera, del carrer Calders, a banda de cuidadors voluntaris que també hi viuen de forma permanent, mentre que els professionals sanitaris i el personal d’atenció a la dependència hi treballa per torns. «És l’ocupació màxima que hem tingut mai», explica Ribas, i tot i que «volem continuar sent una entitat petita i familiar», l’espai actual és insuficient per donar el servei amb prou amplitud «i qualitat de vida» als residents, entre altres coses «per l’increment demostrat que hi ha dels trastorns de conducta en espais que són reduïts», sosté Ribas.

I és que la llar Els Avets només és residència, però l’edifici de l’Olivera, que és més gran, inclou l’espai de residència (a la planta baixa), i també el taller ocupacional (al semisoterrani) i les oficines de l’entitat (a la primera planta). La idea és traslladar tot l’espai de la llar de l’Olivera al futur equipament, que tindrà tres plantes. Això permetrà doblar el nombre de places, passant de les 8 actuals a 16, de les quals 4 serien per a persones amb discapacitat però amb un major grau d’autonomia (no dependents), de manera que podrien viure en unitats separades de la resta, a la planta superior del nou edifici. A les altres dues hi hauria pròpiament la llar, amb 12 habitacions individuals i distribuïdes en dues unitats de convivència diferents. «Volem un equipament que sigui realment una llar i no una residència», diu Ribas, «fugint de la típica estructura amb habitacions concentrades al llarg d’un únic passadís». També hi haurà microespais de convivència «que els permeti no haver d’estar sempre al menjador», cuina, menjador i un pati en comú.

Un taller per a 30 persones

Amb el nou equipament construït i un cop fet el trasllat, l’actual edifici del carrer Calders quedarà únicament per a les oficines, que ampliaran l’espai, i per al taller, que pràcticament també el doblarà amb possibilitats d’incrementar els usuaris dels 24 actuals fins a un màxim d’una trentena. «Tampoc volem créixer excessivament», i amb això ja es podria satisfer la demanda que hi ha, diu Ribas.

Als tallers ocupacionals s’hi combina el treball de caràcter productiu, com la confecció de sacs de relaxació, de peces de ceràmica o material divers fet amb paper reciclat... i que després es ven a una botiga d’artesania de Moià i en fires; amb el manteniment d’habilitats, ja sigui amb activitats a la piscina, al gimnàs, d’informàtica o de teatre. La disponibilitat d’un nou edifici permetrà ampliar tots aquests espais al del carrer Calders, però «mantenint el tracte personalitzat i les relacions properes».

El nou edifici que es projecta al carrer Verge de Montserrat tindrà connexió directa amb el del carrer Calders, separats només per un solar municipal que servirà de zona verda entre els dos equipaments. «Serà una llar més ample, amb més jardí i que permetrà als residents viure en un espai diferent d’on treballen», sosté Ribas. A més, s’ha buscat un indret que no sigui gaire allunyat del nucli urbà «i permeti l’accés a la vida comunitària del poble als residents que s’hi poden desplaçar pel seu propi peu», conclou Ribas.