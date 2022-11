La FIFA va escollir Ghanim al-Muftah com a representant de la «inclusió i diversitat» en la cerimònia inicial de la Copa del Món. El jove de 20 anys, que va patir una malformació de naixement que fa que no tingui cames, es va adreçar al públic de l’estadi Al-Bayt, amb capacitat per a 60.000 espectadors, en la prèvia del partit inaugural entre la selecció amfitriona i el combinat de l’Equador, acompanyat per l’actor nord-americà Morgan Freeman.

Ghanim al-Muftah va néixer el 5 de maig de 2002. Quan la seva mare es va quedar embarassada, els metges li van advertir que el fetus tenia una malaltia denominada síndrome de regressió caudal (SDC), terme encunyat el 1961 per l’investigador francès Bernard Duhamel, que entre altres afectacions pot provocar, com és el seu cas, la falta de creixement de les extremitats inferiors. ‘Influencer’ a les xarxes socials Al-Muftah, nomenat ambaixador del Mundial de Qatar, fa ús de les xarxes socials –hi té més de tres milions de seguidors– per mostrar el seu dia a dia, fet que el converteix en algú conegut, especialment entre els més joves, al país àrab. L’organització considera que el jove és un exemple dels valors que vol transmetre com a país. Morgan FreeMan & Ghanim Al Muftah #FIFAWorldCup #غانم_المفتاح #GhanimAlMuftah pic.twitter.com/SV14No0dQF — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) 20 de noviembre de 2022 «En lloc de permetre que la condició atrofiï la meva vida, he après a superar els obstacles amb positivitat i lideratge», afirma Ghanim, que estudia el grau universitari de ciències polítiques al Regne Unit i també és emprenedor: ha fundat una empresa de gelats al seu país natal que té 60 treballadors.