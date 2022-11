Desenes de persones van provocar aquest diumenge disturbis al centre de Brussel·les després del partit del Mundial de futbol a Qatar que ha enfrontat Bèlgica i el Marroc, destrossant vehicles i mobiliari urbà, cosa que ha obligat a intervenir la policia.

L’alcalde de la ciutat, Philip Close, ha condemnat els incidents i ha aconsellat els aficionats que no es desplacin al centre en un missatge a la xarxa social Twitter. «La policia posa tots els mitjans per mantenir l’ordre públic. He ordenat a la policia procedir a arrestos administratius dels esvalotadors», va escriure.

Els incidents van començar ben entrat el segon temps, quan uns 150 joves reunits al centre de la capital belga van calar foc a un contenidor i van llançar petards i focs artificials, després de la qual cosa van començar a colpejar els vehicles estacionats a la zona, segons informa la televisió pública belga RTBF.

Les imatges difoses pels mitjans locals mostren diversos aficionats destrossant un cotxe, alguns portant la bandera del Marroc, vencedor del partit, així com patinets incendiats.

Centenars de policies per frenar l’incident

«Hi ha hagut utilització de material pirotècnic, llançament de projectils, ús de pals, incendi sobre la via pública (...) la destrucció d’un semàfor i s’ha envoltat un vehicle amb el seu ocupant», va explicar a l’agència blga la portaveu de la policia del districte centre, Ilse van de Keere, que va afegir que un periodista ha resultat ferit en els incidents.

Aquests disturbis han fet intervenir un centenar de policies, que han utilitzat gas lacrimogen i dos canons d’aigua, i han demanat als ciutadans que evitin el centre. A més, han obligat a tancar diverses estacions de metro i tallar la circulació en alguns carrers, cosa que ha afectat el transport públic.

La policia havia fet un ampli desplegament amb motiu del partit, que va acabar 2-0 a favor de la selecció marroquina, ja que el 2017 hi havia hagut importants disturbis després de la classificació del Marroc per a la Copa del Món, que es van saldar amb 22 ferits.