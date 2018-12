Ksi-Merito, la joguina que els teus fills demanaran aquest Nadal

S'acosten dates assenyalades i els petits de la casa ja estan escrivint les seves cartes. Segur que molts pares trobaran escrit en la llista d'encàrrecs el nom de Ksi-Merito. Es preguntaran, què és? És la joguina de moda a Mèxic que els nostres infants han conegut a través de YouTube. Els Ksi-Meritos són nounats que venen de Neonatitlán, un planeta imaginari on neixen aquests extraterrestres que esperen ser adoptats pels nens. En treure a aquests nadons de la caixa, cal llevar-lis el cordó umbilical i cuidar-los com si d'un nadó es tractés. La mateixa caixa on vénen actua alhora d'incubadora. De colors i nom cridaners, aquests ninots poden portar més d'un maldecap als pares, i és que, estan esgotats a tot arreu.

Distroller és l'empresa mexicana creadora d'aquests nounats, que han arribat a Espanya de la mà de CIFE. Els ninots, de moment, només es poden comprar físicament a El Corte Inglés, encara que ara mateix es troben tots esgotats. Els 7 punts de venda on poden trobar a aquests nounats són a Madrid (Castellana i Preciados), València, Sevilla, Bilbao, Barcelona i Palma de Mallorca.

En la lluita per trobar un Ksi-Merito per a aquest Nadal, molts recorren a plataformes online on trobar a Chivatita, Isabelonga o Susikin, però estan igualment esgotats a la web d'El Corte Inglés i en Amazon. Però no es preocupin, perquè han avisat que arribarà un carregament directe des d'Orient (o més aviat, Mèxic) perquè cap nen es quedi sense el seu Ksi-Merito el proper 6 de gener.

Els nounats no han vingut tot sols a Espanya, han arribat acompanyats per la Infermera Tania, que ha estat l'encarregada d'explicar als nens com funciona el procés d'adopció tant dels Ksi-Meritos com dels altres nadons (joguines): els sigotos, els prematurs i els espumantis. Els nens que decideixin adoptar a un d'aquests petits extraterrestres, saben que es comprometen a donar-lis totes les cures necessàries com higiene, alimentació, vacunes, dentista ... Els nounats tenen revolucionats a tots els nens del món, tenen l'objectiu d'inculcar als petits de la casa els valors de la responsabilitat i el compromís.



Amparín, el cap darrere de Distroller



Amparo Serrano, coneguda com Amparín, és el talent que s'amaga darrere de la marca Distroller. Va estudiar disseny gràfic i el que va començar com un hobby pintant regals fets a mà, van derivar en el naixement de Distroller, una de les empreses amb més èxit de Mèxic.

L'artista ha triomfat gràcies als seus dissenys caricaturitzats i de la idea que envolta cada producte, amb els quals ha aconseguit crear un món paral·lel de fantasia que tots els nens volen introduir a casa seva. Per Amparo, el desembarcament a Espanya del seu fantàstic món de nounats "és un somni fet realitat". A més, assegura que està molt agraïda per l'acollida que han tingut.

El preu dels Ksi-Meritos ronda els 50 euros, i si algun dels seus fills li ha demanat un per Nadal, no oblidi estar atent a l'estoc si vol que els Reis Mags passin per casa a deixar-ho el proper 6 de gener.