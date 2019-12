El Pessebre Vivent de Món Sant Benet amplia dates, escenes i personatges en la segona edició

Més de 3.000 visitants van viure l'any passat la 1a edició del Pessebre Vivent de Món Sant Benet. Un pessebre del segle XXI dins d'un monestir del segle X. Enguany, els dies 21, 22, 26, 28 i 29 de desembre se celebrarà la 2a edició de la proposta que, després de l'èxit de la primera, creix en dates i incorpora noves escenes i personatges. De fet, en l'edició d'enguany, ja hi ha prop de la meitat de les entrades venudes.

El Pessebre Vivent de Món Sant Benet aposta per una proposta ambiciosa i atípica de pessebre que combina la representació d'escenes clàssiques per part d'un centenar d'actors amb l'aplicació d'efectes d'última generació com videoprojeccions. Enguany, per exemple i com a novetat, un mapping ocuparà la façana de l'església en la que serà una de les escenes més màgiques de la proposta.

A banda de la recreació de les escenes tradicionals de qualsevol pessebre (el naixement, l'anunciació, l'adoració,...), la proposta de Món Sant Benet incorpora multitud d'escenes de l'edat mitjana que van des de la vida monacal que tenia lloc dins els murs del monestir a la recreació, enguany, d'altres personatges que vivien al marge de la vida religiosa, com les bruixes i els vagabunds.

La proposta, que ja fa mesos que es treballa, compta a la direcció artística amb l'actriu Tàtels Pérez que ha assumit, un any més, el repte de traslladar un clàssic pessebre vivent a l'ambientació típica de l'època medieval. De fet, el Pessebre Vivent de Món Sant Benet és l'únic de tot Catalunya que es realitza íntegrament dins un monestir.

Un pessebre que creix i es renova



Un pessebre vivent autènticament medieval. El Pessebre Vivent de Món Sant Benet és una experiència sensorial única i atípica que embolcalla al visitant i el trasllada a una altra època a través de tots els seus sentits: la vista, l'oïda, el gust, el tacte i l'olfacte, jugant amb un joc d'olors al llarg del recorregut.

La proposta ja va néixer l'any passat amb la voluntat de fugir d'un pessebre a l'ús i, enguany, manté l'objectiu repensant escenes i incorporant nous elements que facin encara més vivencial i inoblidable l'experiència. Projeccions de gran format, olors, ambientació històrica, interacció amb els actors, un marc incomparable i la particularitat d'un pessebre vivent ambientat a l'època monacal doten a la proposta d'una singularitat especial.

Enguany, el pessebre creix en dates: 5 dies de pessebre amb 4 sessions diàries, i sorprendrà amb noves escenes i personatges, tot repensant, també, escenes ja existents en l'edició anterior com, per exemple, la dels 3 reis mags i l'escena de cavalleria, ubicada als Jardins de Montserrat, que planteja un món oníric amb l'escena d'un mussol i un cavall acompanyats de dos cavallers, i que enguany realitzaran un petit espectacle de falconeria.