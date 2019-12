Cardona retorna al guió de fa 75 anys

Els Pastorets de Cardona commemoren enguany un doble aniversari, amb 120 anys de representacions i 75 del text de referència per a les funcions actuals. El Traspunt no deixarà passar l'efemèride i en farà bandera a l'escenari, amb una posada en escena que, precisament, serà fidel al guió original del 1944, amb la recuperació de tots els seus quadres i net de les adaptacions que s'han anat fent fruit de l'evolució del text en aquestes més de set dècades.

Els Pastorets de Cardona es representen des de l'any 1900, i inicialment es van inspirar en l'adaptació feta per dos capellans d'una versió en castellà d'Antoni Molins titulada El nacimiento dels Salvador o la Redención del Esclavo, fins que el 1944 mossèn Josep Domeque en va fer una recomposició en la qual es basen els Pastorets actuals. La va fer totalment de memòria a partir d'una mescla de textos propis i d'altres autors, com de Frederic Soler Pitarra, Ramon Pàmies, Josep Maria Folch i Torres, i altres de procedència desconeguda. Uns Pastorets versionats que es caracteritzen per la presència dels dos entranyables pastors protagonistes, en Bato i en Borrego, que doten de personalitat pròpia l'obra cardonina.

La recomposició del 1944 segueix sent el pilar dels actuals Pastorets de Cardona, «però 75 anys donen per a molt, i el guió ha evolucionat i s'han anat treient i posant escenes», explica Pep Haro, del Traspunt. Ara es vol fer honor a aquell treball de mossèn Domeque, i es recuperarà la versió íntegra que va escriure. Això allargarà lleugerament la funció fins a més de dues hores i mitja, diu Haro, però permetrà a cardonins i visitants poder conèixer la versió original que des del 1944 dona singularitat als Pastorets cardonins. La diferència respecte d'aquelles funcions de mitjan segle XX serà l'escenografia, «aleshores de paper, mentre que ara tenen dimensió» a partir del disseny que en va fer Toni Mujal fa un parell d'anys. També es mantindrà la música en directe, que va ser revisada per últim cop l'any passat per Xavier Ventosa, i que també caracteritza les representacions cardonines dels Pastorets.

El punt de partida, la Generalitat

La doble efemèride que envolta enguany els Pastorets de Cardona ja els va fer protagonistes fa unes setmanes amb una posada en escena al Palau de la Generalitat que va servir per donar el tret de sortida a la temporada de Pastorets d'enguany, amb presència del President, Quim Torra.

Aquella funció, del 24 de novembre, va suposar l'arrencada de l'aniversari que, a banda de recuperar el guió original tindrà un altre moment àlgid el 4 de gener, amb un homenatge a tots els que han fet de Bato i Borrego en aquests Pastorets, i a qui es convidarà a pujar a l'escenari. En són «una bona colla», entre els quals hi ha el primer Bato, interpretat per Paco Sánchez, que té 93 anys, i que és l'avi de l'actual director de l'obra, Miquel Prat.

Els Pastorets de Cardona es faran a l'Auditori Valentí Fuster en cinc sessions; per Nadal, Sant Esteve i Reis a les 7 de la tarda; i els dies 28 de desembre i 4 de gener, a les 5.