D'una Lluqueta a una versió «indecent», entre les sorpreses d'enguany a l'escenari

Arreu del Bages i el Moianès, els Pastorets arriben amb propostes originals i renovades, i amb voluntat de sorprendre.

Una de les singularitats serà el canvi del Lluquet per la Lluqueta, un personatge femení que compartirà protagonisme amb el Rovelló als Pastorets de Balsareny. Dirigits per segon any per Climent Ribera, aquests Pastorets mantenen la línia de la feminització dels darrers anys, primer amb la introducció de la Llucifera, i ara de la Lluqueta, a banda que augmenta el pes que adquireixen personatges com la Isabeló. Es representaran a El Sindicat per Nadal a 2/4 de 7, i els dies 29 de desembre, 12 i 19 de gener a 2/4 de 6.

Santpedor també innovarà amb una posada en escena «diferent» dels Pastorets en la sessió el 28 de desembre a 2/4 de 10 del vespre a Cal Llovet. Complementarà les versions clàssiques dels dies 26 de desembre a les 7, i 29 de desembre i 6 de gener a les 6, també a Cal Llovet. Coincidint amb Sants Innocents, el dia 28 es proposen uns Pastorets «indecents», aptes per a majors de 13 anys. Es tracta de descobrir «amb un espectacle intuïtiu» què passa després de l'escena del portal, expliquen fonts de l'organització sense donar més detalls. També es representaran el 3 de gener a La Verbena de Sant Joan, a les 9 del vespre.

El Foment Cultural de Súria centra esforços a potenciar el vessant musical, tenint en compte que a la tradicional actuació en directe de l'orquestra amb coral Mas Torrat, s'hi afegirà la participació també cantada per part dels actors i actrius en moments de l'obra. També s'introdueixen nous efectes especials. Hi haurà funció els dies 25, 26, 28 i 29 de desembre, i 1, 4 i 6 de gener, totes a les 6 menys per Nadal, a les 7.

A Navarcles es potencia l'escenografia, on les projeccions tindran un pes especial, i es farà una sessió extra de la representació per Cap d'Any (a les 5), que s'afegirà a les dels dies de Nadal (a les 7), Sant Esteve i 29 de desembre (a les 6), a l'Auditori.

Avinyó recupera els Pastorets després d'uns anys d'haver fet el Pessebre Vivent. Els va portar fins a Luxemburg el 7 de desembre, i ara es representaran al Local Catalunya, demà a les 6 de la tarda, i per Sant Esteve a les 7.

Al Moianès, hi haurà Pastorets al local Les Faixes de Moià per Nadal, el 29 de desembre i Cap d'Any a les 7. A Castellterçol es faran al Centre Espai, per Nadal a les 8 i per Cap d'Any a 2/4 de 8.