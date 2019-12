Món Sant Benet consolida el seu pessebre vivent

Després de l'èxit de l'any passat, amb més de 3.000 visitants, Món Sant Benet inicia avui les representacions del seu peculiar pessebre vivent, l'únic que es fa a dins d'un monestir. En la seva segona edició l'esdeveniment amplia els dies d'escenificació i incorpora noves escenes i nous personatges. A banda d'avui i demà també es podrà veure els dies 26, 28 i 29 de desembre, amb quatre sessions diàries a partir de les 6 de la tarda.

El Pessebre Vivent de Món Sant Benet aposta per una proposta «ambiciosa i atípica» de pessebre que combina la representació d'escenes clàssiques per part d'un centenar d'actors amb l'aplicació d'efectes d'última generació com videoprojeccions. Enguany, per exemple i com a novetat, un mapatge ocuparà la façana de l'església en la que vol ser una de les escenes «més màgiques» de la proposta.

A banda de la recreació de les escenes tradicionals de qualsevol pessebre com el naixement, l'anunciació o l'adoració, la proposta incorpora escenes de l'edat mitjana, que van des de la vida monacal que tenia lloc dins els murs del monestir a la recreació, enguany, d'altres personatges que vivien al marge de la vida religiosa, com les bruixes i els vagabunds. La iniciativa té a la direcció artística l'actriu Tàtels Pérez, que ha assumit, de nou, el repte de traslladar un clàssic pessebre vivent a l'ambientació típica de l'època medieval. De fet, el de Món Sant Benet és l'únic de tot Catalunya que es fa íntegrament dins un monestir.

Enguany, el pessebre, que ha entrat a formar part de la Coordinadora de Pessebres de Catalu-nya, creix en dates i es farà cinc dies amb 4 sessions diàries. A banda de les noves escenes també se n'han repensat de ja existents en l'edició anterior com la dels tres Reis d'Orient i l'escena de cavalleria, ubicada als Jardins de Montserrat, que planteja un món oníric amb l'escena d'un mussol i un cavall acompanyats de dos cavallers, i que enguany faran un petit espectacle de falconeria.

El pessebre, segons expliquen des de Món Sant Benet, «és una experiència sensorial única i atípica que embolcalla el visitant i el trasllada a una altra època a través de tots els seus sentits: la vista, l'oïda, el gust, el tacte i l'olfacte, jugant amb un joc d'olors al llarg del recorregut». La iniciativa té la implicació d'institucions i entitats de la comarca «que arrelen el pessebre a la seva gent i al territori». Així, ha comptat amb la complicitat d'associacions com el Mijac, la catequesi o la parròquia de Sant Fruitós i grups com l'associació Dansa Estudi Folck.

Les entrades es poden comprar a la web de Món Sant Benet, i també a la taquilla els dies de les sessions. El preu per adult és de 9 euros i de 5 per als infants entre 3 i 12 anys. Projeccions de gran format, olors, ambientació històrica, interacció amb els actors, un marc incomparable i la particularitat d'un pessebre vivent ambientat a l'època monacal doten a la proposta d'una singularitat especial. Un pessebre del segle XXI dins d'un monestir del segle X.