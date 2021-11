Aquest Nadal 2021, el nen Jesús i els Reis Mags compartiran pessebre amb els personatges d'El Juego del Calamar, l'entrenador Xavi Hernández i l'influencer Ibai Llanos gràcies a les versions en format de caganer que n'ha preparat Caganer.com. L'empresa gironina ha presentat aquest dijous les seves novetats d'enguany, sempre basades en l'actualitat, i entre les quals també destaquen els polítics Pere Aragonès, Isabel Díaz Ayuso i Kamala Harris, i els cantants i artistes Alaska, Tina Turner, Lluís Llach i Albert Pla.

La companyia situada a Torroella de Montgrí i amb una trajectòria de 29 anys, ha donat a conèixer prop d’una quarantena de noves figures de fang que una vegada més converteixen, en caganers, personatges famosos del món de la política, artístics, esportius, digitals o de la ficció. El futbolista Leo Messi, ara amb la samarreta del PSG, l’artista Andy Warhol i personatges cinèfils com James Bond, Indiana Jones i Baby Yoda; del món digital com Among Us i Fortnite, i infantils com Teo, Campaneta i Naruto Uzumaki s’afegeixen al nou llistat.

Aquest any Caganer.com també ha seguit ampliant el catàleg d’oficis (agents antidisturbis, empleats del TMB, farmacèutic, pizzer o executiu) i de personatges del món de l’esport (com el caganer d’halterofília, el jugador de pàdel i el practicant de pàdel surf).

Marc Alós, escultor de Caganer.com, explica que «seguim creant figures basant-nos en la més estricta actualitat però també homenatjant personatges històrics. Amb El Juego del Calamar pensem que pot tenir el mateix èxit que una altra sèrie de Netlfix com La Casa de Papel, en què vam esgotar els seus caganers ara fa dos anys». De la sèrie coreana, la més vista a Netflix en tota la seva història, Caganer.com ha creat dues figures: la dels guardians (amb l’uniforme vermell i amb la màscara negre amb el símbol del triangle, el quadrat i la rodona) i la de la nina gegant que protagonitza el sanguinari primer capítol del joc a vida o mort inspirat en el pica-paret, que en la traducció espanyola és 'luz roja, luz verde'.

Una de les altres novetats és la figura de Xavi Hernández, que properament serà el nou entrenador del FC Barcelona en substitució de Ronald Koeman, a qui precisament se li va dedicar una figura ara fa just un any. « «Amb Xavi teníem la versió de jugador i ara l’hem actualitzat com a tècnic, hem hagut de córrer per tenir el motlle a punt, però l’hem pogut presentar a temps». L’altra novetat futbolística d’aquest any de Caganer.com és l’exblaugrana Leo Messi vestit amb la samarreta del Paris Saint-Germain -també s’ha adaptat la peça de l’ex del Reial Madrid Sergio Ramos amb els colors blau i vermells.

Marc Alós encapçala, juntament amb el seu germà Sergi, la segona generació de l’empresa familiar Caganer.com que va iniciar la seva mare, Anna Maria Pla, el 1992. Respecte a les noves figures afegeix que «després de dos últims anys amb pocs caganers polítics, aquest any hem recuperat personatges aprofitant nous nomenaments». És el cas del caganer de Pere Aragonès, que aquest any s’ha convertit en el 132è president de la Generalitat de Catalunya; i el de Kamala Harris, vicepresidenta dels Estats Units pel triomf de Joe Biden, que té el caganer des del 2020. També s’ha incorporat el d’Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunitat de Madrid.

Al grup selecte de personatges amb caganer també hi ha entrat aquest any Ibai Llanos, jove youtuber, streamer i locutor d’e-sports que és dels més influents en l’àmbit espanyol. La popularitat d’Ibai ha crescut encara més els darrers mesos després de ser el primer que va entrevistar Messi quan va fitxar per l’equip parisenc i de rodejar-se d’altres futbolistes d’elit com Gerard Piqué, amb qui s’ha inventat el mundial de globus Balloon World Cup. «Amb l’Ibai hem volgut fer una picada d’ullet a tot el ventall d’streamers que estan triomfant a noves plataformes com Twitch», subratlla Alós.

En l’àmbit musical els nous escollits són la cantant hispano-mexiana Alaska, del grup Fangoria i amb “¿A quién le importa?” com una de les cançons més conegudes, i la nordamericana Tina Turner, considerada una de les reines del rock i que canta temes com “The Best”, un dels més populars. S’hi afegeixen, en clau catalana, el músic, cantautor i polític Lluís Llach; i Albert Pla, cantautor, actor i escriptor i un dels artistes del país més transgressors, sorprenents i polifacètics En l’apartat cultural també hi destaca Andy Warhol, artista plàstic i actor nordamericà que va participar en el naixement i desenvolupament del pop art, un corrent artístic que s’inspirava en la cultura de masses.

En cinema, s’ha apostat per Grogu, conegut com a Baby Yoda, personatge fictici de la sèrie The Mandalorian basada en Star Wars; per l’arqueòleg i alhora aventurer Indiana Jones, en camí de la pel·lícula número 5; i per James Bond, també conegut com a 007 i que recentment s’ha estrenat el 26è film sobre acció i espionatge. També hi tenen lloc protagonistes de còmics i de pel·lícules infantils com Teo (personatge dels llibres infantils ‘Teo i els seus amics’) i Campaneta (la fada que acompanya Peter Pan), la sèrie de manga Naruto Uzumaki, i personatges de videojocs com Among Us i Fortnite.

Aquesta temporada s’han afegit més perfils dedicats al món de les professions, alguns dels quals masculins i femenins, com els d’agents antidisturbis, empleats del TMB (Treballador dels Transports Metropolitans de Barcelona), farmacèutic, pizzer, cambrer, executiu o empleada de la llar. El caganer dormilega i del món esportiu com el d’halterofília, el jugador de pàdel i de tennis, la ciclista i el practicant de pàdel surf completen les figures d’aquesta temporada de Caganer.com.

Fernando Simón, pagès amb mascareta i sanitaris, els més venuts el 2020

Caganer.com compta amb prop de 550 figures de caganers elaborades artesanalment, una a una. A l’hivern passat les peces més venudes van ser les del metge epidemiòleg Fernando Simón, el pagès català amb mascareta i guants i el sanitari, totes vinculades d’una manera o altra en el coronavirus. Els més venuts de la seva història continuen sent els de Barack Obama, Donald Trump, Carles Puigdemont i Leo Messi, a més del clàssic caganer amb barretina.

Pintades al seu taller, a mà, i amb fang del poble del costat

Els caganers de Caganer.com tenen el distintiu oficial de Producte Artesà Qualificat (PAQ), que atorga el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Marc Alós explica que «són figures fetes per nosaltres mateixos, pintades aquí a casa i amb productes de proximitat, ja que, per exemple, el fang prové de la Bisbal d’Empordà, que el tenim a 14 km. Som molt curosos i busquem que les figures cada cop tinguin més qualitat».

En la tradició dels pessebres catalans, el caganer és una figura entranyable, ineludible i respectada. Ja al segle XVIII, no hi havia pessebre sense caganer perquè es creia que posar-lo portava sort, salut i tranquil·litat, i adobava la terra del pessebre per l’any següent. L’empresa Caganer.com, de la família Alós-Pla, es manté fidel a aquesta tradició, i des de 1992 elabora artesanalment diversos caganers populars. Durant els darrers 29 anys, cada temporada ha creat noves figures que homenatgen personatges famosos, reals i de ficció. Les seves representacions de fang no pretenen ser una burla, sinó un tribut. Ja des dels inicis Caganer.com va fixar-se l’objectiu de donar a conèixer la cultura catalana arreu del món i ho aconsegueixen any rere any a través de la creació de figures de personatges coneguts a diferents països.

Caganer.com experimenta una creixent internacionalització i des del seu web, www.caganer.com, distribueix caganers a tot el món. Al 2000 va ser de les primeres empreses catalanes a crear una botiga online. La seva àmplia col·lecció es pot veure a les dues noves botigues de Barcelona (davant la Basílica de Santa Maria del Mar i al barri Gòtic, al carrer dels Banys Nous) i a la sala d’exposicions permanent situada a la seu de l’empresa, a Torroella de Montgrí (carrer Francesc Macià). Amb l’obertura dels nous establiments es vol desestacionalitzar aquesta figura del Nadal i, també, assentar-la com un record de viatge pel visitant que ve a Catalunya durant tot l’any. «Vam detectar que era necessari tenir un establiment com aquest, ja que fins ara físicament els caganers només es podien trobar en petits estands de botigues, en fires de Nadal o al nostre taller. Són l’oasi del caganer, on durant tot l’any s’hi poden trobar les figures que hem creat i el visitant també veu com s’elaboren les figures i els estris que utilitzem per crear-los», conclou Alós.