Cabrianes presenta el diumenge 26 de desembre (19 h, al Centru) l’espectacle Hotel Flamingo. És el particular homenatge de Clownic als seus pares teatrals, Tricicle. Clownic va ser creat pel famós trio català i durant molts anys va representar els seus espectacles allà on ells no podien arribar. Fa deu anys van començar a fer els seus propis espectacles. Inspirats en la sèrie Tres estrelles, l’obra se situa en la recepció d’un hotel que fa anys i panys que va viure el seu millor moment. El nou director i propietari de l’antic Hotel Flamingo sempre ha estat un visionari dels negocis: té la gran idea d’obrir les portes en plena pandèmia.