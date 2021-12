El Pessebre Vivent del Pont Llarg de Manresa s’ha convertit en una tradició pràcticament ineludible la tarda del dia de Sant Esteve. Els darrers anys, gairebé 3.000 persones el visitaven, dinàmica que es va estroncar l’any passat amb la pandèmia. Es va ajornar, igual que bona part dels espectacles nadalencs. Enguany, però, tornarà a la seva cita. Per Sant Esteve, a partir de les 6 de la tarda

La parròquia de la Mare de Déu de l’Esperança de la Mion, que és l’entitat organitzadora, ja ha posat fil a l’agulla per tenir-ho tot a punt per rebre els visitants de nou a la zona del regadiu del Poal, a tocar de l’aqüeducte de Manresa. Les eres, patis i horts de les primeres cases es tornaran a convertir en una població de Galilea de fa 2.000 anys.

El parèntesi no desitjat de l’any passat ha obligat els organitzadors a redoblar esforços per tornar a tenir-ho tot a punt. No tan sols la infraestructura necessària, sinó també els figurants. Al pessebre vivent del Pont Llarg hi participen més de 300 persones, 200 dels quals són figurants.

Les escenes es repartiran en grups bombolla i es prendran totes les mesures de seguretat necessàries per evitar qualsevol risc. Cal tenir en compte, a més a més, que es tracta d’un espectacle a l’aire lliure. Enguany complirà la seva novena edició en el format actual a la zona del Poal.

L’any passat es van deixar de fer pràcticament tots els pessebres vivents de Catalunya, com el del Pont Llarg i el de les Torres de Fals. Aquest Nadal, en canvi, se’n representaran 36 que formen part de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya. Les entrades per assistir-hi es poden adquirir a la pàgina pessebresvivents.cat.