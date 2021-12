Entre el 27 de desembre i el 4 de gener es farà el Campi qui Jugui, que repetirà l’escenari de l’Anònima, però amb un nou format que farà que el conegut Saló de la Infància i Joventut s’assembli cada cop més al que es realitzava abans de la pandèmia, amb molta més presencialitat.

Combinarà activitats, tallers, jocs i espectacles culturals.

Els espectacles se celebraran cada dia a les 4 de la tarda. El 27 de desembre El sol i la lluna, de la Companyia Sgratta; el 28 de desembre, Zum, de La tresca i la verdesca; el 29 de desembre Manipulas, de Tèntol; el 30 de desembre, La gallina dels ous d’or, de Zum Zum Teatre; el 31 de desembre Cap d’Any amb Coloraines Band; l’1 de gener, La meitat d’en Jan o la Ventafocs que no volia menjar perdius,de la Cia La Pantomina; el 2 de gener Politròpic, de Màgic Pol; el 3 de gener, Quan no tocàvem de peus a terra, del Circ Pistolet.

Una de les novetats d’aquest any és el Campi Jove, que se celebrarà el 4 de gener del 2022, de 16 a 20 h, i estarà adreçat a joves i adolescents de 12 a 16 anys. Al pati també hi haurà un espai de food trucks, on els visitants hi podran berenar.

A banda, els infants que ho desitgin podran dipositar la carta als Reis de l’Orient a la bústia que es posarà a l’entrada del Campi qui Jugui.

També a l’espai del pati es reservarà un espai de cultura popular on cada dia hi participarà un grup de la ciutat, com els Gegants, Xàldiga, els Tirallongues, entre d’altres.

El Campi qui Jugui és gestionat per Fundació i Turismes de Manresa.