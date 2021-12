Arriba Nadal, i amb aquest els tradicionals dinars i sopars en els quals gaudir amb els nostres grups socials més pròxims. Tot i això, el que haurien de ser unes dates d’afecte i unió, a vegades es tornen en conflicte, quan sorgeixen picabaralles i discussions.

Sigui quin sigui el context, hi ha una sèrie de temes de conversa que és preferible evitar si no es vol que les celebracions es converteixin en drama, per a disgust d’aquells amb més esperit nadalenc, o organitzadors de la reunió.

Pren nota de la següent llista i fes els teus millors propòsits per contribuir que totes les cites nadalenques siguin un èxit i regni en elles la pau i harmonia pròpia d’aquestes festes.

Pandèmia i vacunes

Potser és el tema estrella d’aquests últims dos anys. Això no obstant, la societat ja està esgotada i amb això sorgeixen cada vegada més conflictes. Sí, la ciència dona suport inequívocament les barreres de protecció que tots coneixem (vacunes, mascaretes...) però no tothom accepta aquestes mesures, i és allà on sorgeixen les picabaralles. Tens un cunyat antivacunes? El teu nebot no es posa la mascareta? Mira de portar-ho amb filosofia, fes el que calgui per evitar contagis (ventilant bé l’estança, per exemple) i no facis cas aquells que t'ho qüestionin.

Feina

Les festes nadalenques són un moment per a la distensió i per deixar enrere, en la mesura del que cadascú pugui, les obligacions professionals. Fins i tot en els típics àpats nadalencs amb els teus companys, mira de deixar enrere els problemes de l’oficina i gaudir d’una vetllada agradable. I amb la família, pots intentar no traslladar excessivament les teves complicacions professionals, ja que difícilment podran ajudar-t’hi i enterboliran el clima de qualsevol reunió.

Preguntes incòmodes

Quan us caseu? I els nens, què? T’has engreixat/aprimat? Tots hem sentit algunes d’aquestes preguntes en qualsevol classe de reunió social, especialment amb familiars o persones que no veiem habitualment. Malgrat això, aquestes qüestions poden fer sentir molest el receptor, que veurà qüestionat el seu present i la seva realitat vital per algú que pot desconèixer el context de les seves decisions o circumstàncies. Sigues respectuós i empàtic, mira de no molestar ningú i comprèn que tots els estils de vida són vàlids i respectables.

Tendències polítiques

En aquest món és impossible que tots tinguem una concepció similar de la realitat. En la política, això es tradueix moltes vegades en inacabables debats. El clima actual en aquest país no és especialment favorable respecte a això. No obstant això, pensa que tots tenen dret a pensar a la seva manera. No et semblen bé les idees de Podem? Creus que Vox és intolerant? Consideres que el Govern de Pedro Sánchez s’està equivocant en les seves decisions? Estàs fart dels casos de corrupció al PP? Prefereixes la república a l’actual monarquia, o creus que el sistema actual és el correcte? Probablement, tens motius per pensar com penses, però al teu dinar o sopar nadalenc no li farà bé que miris d’imposar les teves idees a la resta. I si t’entra la temptació... pensa-t’ho dues vegades.

Debat lingüístic

És una altra de les polèmiques socials avivades durant les últimes setmanes, a causa de l’ús del català i el castellà a les aules. Això no obstant, tant dins com fora de Catalunya hi ha diferents sensibilitats respecte a això, totes elles respectables. Bé siguis partidari de la diversitat lingüística o de la uniformitat a tot el territori nacional, no miris d’imposar la teva visió a la resta i intenta comprendre les diferents possibilitats de l’assumpte.

Preferències alimentàries

Tens un cunyat vegà? O una neboda que menja en petites quantitats? El teu sogre comet excessos gastronòmics? Hi ha a la teva família fans de la ceba i detractors? Respecta'ls. Cada un és lliure de prendre les seves pròpies decisions. Tot és respectable. Fins i tot, en casos extrems que desemboquen en problemes de salut, aquests difícilment es resoldran en un dinar nadalenc, si no acudint a professionals amb màxim coneixement de com tractar la situació. Gaudeix del dinar, deixa que cadascú mengi el que prefereixi i renunciï a allò que no li agradi.