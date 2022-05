El compositor i músic grec Vangelis, creador de bandes sonores de pel·lícules com 'Carros de foc' i 'Blade runner', va morir dimarts passat als 79 anys a França. Així ho han transmès els advocats del músic a través d'un comunicat emès aquest dijous, en què no han especificat la causa de la mort.

Vangelis, Evángelos Odysséas Papathanassíou, va crear més de cent obres durant els 50 anys de la seva carrera com a compositor. Entre elles, va destacar amb la coneguda peça de 'Carros de Foc', per la qual va rebre l'Oscar a la Millor Banda Sonora l'any 1981. Una altra de les composicions amb la qual va aconseguir l'èxit va ser amb 'Blade Runner', el 1982, i acompanyant altres grans produccions com a 'Alexandre el Gran'.

Se l'ha reconegut com un virtuós del teclat i precursor de la música electrònica. Va introduir sintetitzadors a la música d'una manera sensorial i va demostrar un gran talent per crear música que acompanyés pel·lícules. Malgrat això, va iniciar-se en el món de la música composant clàssics de rock el 1960.