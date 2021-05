Els organitzadors d'Eurovisió 2021 a la ciutat neerlandesa de Rotterdam van activar aquest passat cap de setmana els protocols sanitaris i de seguretat i van aïllar a les delegacions de Polònia i Islàndia al complet després de confirmar positius per coronavirus entre els seus membres, el que també va afectar els equips de Malta i Romania per precaució. Segons l’organització del certamen, durant una «prova rutinària» realitzada diumenge, un membre de la delegació islandesa va donar positiu per covid-19, i d'acord amb els protocols definits juntament amb les autoritats locals, tant les persones contagiada com els altres membres de la delegació, s'aïllaran fins a donar negatiu.

El passat dissabte, un membre de la delegació polonesa també va donar positiu per covid-19 a la seva arribada a centre d'esdeveniments que acull l'edició d'enguany de festival.La resta de la delegació polonesa i el seu artista també van entrar en quarantena i es van sotmetre a una PCR, i, com a mesura de precaució, els equips de Romania i Malta, que s'allotgen al mateix hotel que polonesos i islandesos, també s'han vist afectats per precaució i hauran de fer-se les proves.

Aquesta situació va fer que cap dels quatre equips afectats pogués participar diumenge en la cerimònia de benvinguda als artistes. Es creu que l'hotel podria ser la font de contagi dels membres de les delegacions que van donar positiu.

Actuacions en diferit

A causa de la pandèmia, l'edició d'enguany del festival està envoltada d'una sèrie de mesures molt estrictes i inclouen restriccions com l'aïllament immediat en cas d'un positiu, el distanciament social dins la seu, l'ús de mascaretes i la necessitat de sotmetre’s a proves de coronavirus periòdiques, tant d'antígens com PCR, prèvies a les actuacions. El protocol ja preveia possibles positius, el que impediria als artistes actuar en directe a la semifinal o la final d'Eurovisió. Per evitar quedar-se fora, tots els equips han gravat una actuació que es pugui emetre en diferit i que tindrà la mateixa validesa que les que se celebrin en directe. La final d’aquesta edició del festival està previst que tingui lloc aquest pròxim dissabte.