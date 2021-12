Hi ha jocs que enganxen per la seva senzillesa. És el cas de Paraulògic, un joc de paraules en línia creat per RodaMots i inspirat en l'Selling Bee del New York Times. El joc s'ha viralitzat a Twitter en les darreres setmanes gràcies a una piulada de la usuària Oye Sherman en la qual expressava la seva addicció.

Ma mare m'acaba de fer addicta al 🦆 PARAULÒGIC 🦆 pic.twitter.com/uvh5OIt3Hw — Oye Sherman (@oyesherman) 8 de diciembre de 2021 El tuit va despertar la curiositat de la gent i, a poc a poc, van ser més els usuaris que van compartir missatges graciosos, molts d'ells de to irònic, fent referència al ja popular passatemps lingüístic. No accepta DURUM #paraulogic pic.twitter.com/oOx3C1sWwT — ℜ𝔬𝔠𝔨𝔢𝔱𝔪𝔞𝔫 ☆ (@Alma_Albertt) 16 de diciembre de 2021 Això ja és vici... Ahir em va faltar poc per acabar, i hui, ja el tinc.#Paraulògic#Enganxada pic.twitter.com/EuFFR6k7EU — Ermessenda (@Ermessendabdn) 15 de diciembre de 2021 Jo també ho penso, Paraulògic😌 pic.twitter.com/fYFg894tJW — Marcel Vivet Regalón (@MarcelVR1) 15 de diciembre de 2021 No t'ho perdonaré mai, @jaumeortola! Quin invent del dimoni, el @paraulogic! pic.twitter.com/nR5PIMzmRw — Marina Inquieta (@trinsgu) 12 de diciembre de 2021 Va ser a principis de novembre quan RodaMots, un butlletí diari de paraules i/o expressions catalanes, va habilitar el passatemps lingüístic per celebrar els 5.000 mots entrats al seu portal web. Com es juga? La dinàmica del joc és aparentment senzilla. La pantalla mostra sis hexàgons blaus i un de vermell. Cadascun d'ells conté una lletra. L'objectiu del joc és formar paraules amb les lletres que el 'Paraulògic' t'ofereix, però això si, amb certes condicions. Cada paraula que formis ha de contenir obligatòriament la lletra de color vermell. Així mateix, les paraules han de tenir un mínim de 3 caràcters i aquests no es poden repetir. Si crees verbs, només s'admet la seva forma en infinitiu. Si el mot que proposeu conté accents, guionets o una ela geminada, a l’hora d’escriure’l prescindiu dels accents, els guionets o el punt volat. D'altra banda, sí que és correcte l'ús de formes femenines (per exemple, pastor/a), però no els plurals. Tampoc són vàlids els noms propis, només paraules que figurin al Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans. L'objectiu del joc és formar paraules amb les lletres que 'Paraulògic' t'ofereix La teva evolució en el joc consisteix en un sistema de puntuació. Per cada mot construït de tres punts, el joc et regalarà un punt i per les paraules que contenen quatre lletres, se't regalaran dos. A partir dels mots formats amb cinc de les lletres facilitades pels hexàgons, el joc et donarà tants punts com lletres tingui la paraula. Si aconsegueixes formar un mot complet, és a dir, amb els set caràcters que t'ofereix 'Paraulògic' obtens fins a 10 punts extra. A mesura que l’usuari vagi encertant, el seu nivell en el joc pujarà gradualment en forma de símbols. Quan comencis a jugar se't mostrarà un pollet; a mesura que vagis millorant un colom; després un ànec, seguidament un cigne i un mussol. El nivell més alt s'assoleix quan la pantalla et mostra l'àliga, el símbol que aconsegueixen els jugadors més destres. RodaMots permet jugar a aquesta eina didàctica a través de l’ordinador, el mòbil o la tauleta. En cada dispositiu, el joc és únic i independent. Diàriament, el joc ofereix les respostes del dia anterior perquè la gent pugui ampliar les seves habilitats lèxiques i conèixer nous mots.