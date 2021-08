L’organista coreana resident a Madrid Riyehee Hong protagonitzarà el tercer concert del Festival Internacional Orgue de Montserrat 2021 (FIOM 2021), que tindrà lloc a la Basílica de Santa Maria de Montserrat aquest dissabte (21h). Interpretarà un programa centrat en les variacions per a orgue que començarà pel Passacaglia de Bach, obra de referència del P. Cassià M. Just, fins a la dinàmica contemporània de les variacions per a orgue, amb peces de Claude Balbastre, Dietrich Buxtehude, J. S. Bach, Eugène Gigout, Charles-Marie Widor, Dudley Buck i Alexandre Guilmant. L’entrada al concert és gratuïta, però cal reservar localitat a través de la pàgina web de Montserrat: www.abadiamontserrat.cat. Aquest concert es podrà seguir en directe a través de les TV de la Xarxa de Comunicació Local i per Montserrat Ràdio i TV (www.abadiamontserrat.cat/TV).

L’organista coreana amb passaport nord-americà, i actualment resident de Madrid, és coneguda pel seu virtuosisme, la precisió de la seva tècnica, la seva profunda comprensió de la literatura i el seu destacat mestratge musical. Es dedica a promoure la música per a orgue i el seu patrimoni cultural. És doctora en Musicologia, Arts Musicals i Interpretació d’Orgue per la Universitat de Houston (especialitat en música Antiga del segle XVIII). La seva tesi doctoral porta per títol Música i Litúrgia i la seva adaptació en el context cristià a Corea. És llicenciada en Teologia, especialitat Ètica Social per la Universitat de Yonsei (Seül, Corea del Sud), i màster en Litúrgia per la Universitat de Hanshin (Seül, Corea).

El seu interès per la investigació sobre la música antiga espanyola i francesa l’ha convertit en membre del jurat de concursos, ponent de conferències i professora de classes magistrals en universitats i altres centres culturals dels Estats Units i Europa, així com intèrpret en orgues d’importància històrica.

Ha ofert concerts als Estats Units, Canadà, Suïssa, Bèlgica, Espanya, França, Finlàndia o Xina. Actualment, és l’organista titular de la Basílica Cerro de los Ángeles, de l’església de Santa Cruz i de la capella del Col·legi del Pilar de Madrid, on interpreta peces dels cinc segles de repertori organístic.

El darrer concert del FIOM 2021 serà el dissabte 21 d’agost i anirà a càrrec de l’asturiana Susana García Lastra, organista titular de l’església de Los Venerables de Sevilla