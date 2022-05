Cinc plans gastronòmics per aquest cap de setmana

Diumenge, d’11.30 a 15 i de 17 a 20.30 h, a l’Ametlla de Merola, mostra de patrimoni industrial, cervesa artesana, vi, gastronomia i producte de proximitat que promou l’Ajuntament de Puig-reig. Hi haurà actuacions en directe i mostres del patrimoni cultural.

Vermut i cuina saludable a Solsona

A Solsona, dins la 69a fira de Sant Isidre, dissabte, a les 11.30 h, a l’aula de cuina de Molsa Toleràncies, demostració de cuina d’alimentació saludable a càrrec de Sílvia Ferrer-Dalmau. 15 euros. Cal inscripció. També dissabte, a les 12 h, a la plaça de Sant Joan, L’hora del vermut amb música a càrrec de Gemm Sol. Diumenge, vermut amb concert d’Els terrícoles del Capità Twang.

Fira de la tapa i el disc de La Pobla de Lillet

Dissabte i diumenge, duran tot el dia, al parc Xesco Boix, parades de discs de vinil i música punxada. D’11.30 a 13.30 h, vermut i tapes. Dissabte, a partir de les 18 h, festival de tapes gastronòmiques. A les 19 h, concert de Sirocco Band.

Xocolatada a Manresa

Dissabte, dins el Dia Internacional del Comerç Just, a la Plana de l’Om (18.30 h) es farà la lectura d'un manifest per al comerç just i una xocolatada. També hi haurà animacions de les batukades de Xàldiga i Batrakes.

Botifarrada a Súria

Dissabte, fins la Festa del barri de Joncarets, a les 20 h es farà una botifarrada popular. A les 21 h, Baila con nosotros, amb DJ Rilo. I l'endemà, a partir de les 14 h, pícnic familiar als pins de Joncarets.