Revetlles de Sant Joan: l'agenda més completa d'aquest 2022

La Flama del Canigó. Dijous, a les 17 h, arribada a la Muralla Sant Domènec, des d’on es durà a la Plana de l’Om, per ser custodiada fins al vespre. A les 19.30 h, es durà, amb cançons i danses, fins a la plaça Major, on s’encendrà el peveter. El músic i gramàtic Lou Hevly farà la lectura del missatge d’enguany. Tot seguit, actuació de la coral Refilets i inici de la Revetlla infantil sense petards. Coordinació: Òmnium Bages-Moianès.

23a Revetlla infantil sense petards. Dijous, a les 20 h, a la plaça Major, espectacle musical Zum, de la companyia La tresca i la Verdesca. Organització: Imagina’t.

La Revetlla de la Seu. Dijous, a les 20.30 h, The Sun Cats. A les 22.30 h, S’Temple Bar. A les 00 h, Mister Rombo. A les 02.30 h, Legoteque. Concerts, DJ’s i menjar. Organització: El Sielu. Reserves @elsielumanresa i @lesquetesmanresa.

Voilà! a la Lluvià. Dijous, a les 21 h, a l’exterior de la torre Lluvià, nit de Sant Joan amb Boîte Lennon. Entrades: 12 euros. A la venda a voila.cat.

BERGA

Revetlla folk. Dijous, a partir de les 20 h, als jardins de l’Hotel d’Entitats (Mestre Pedret, 2), sopar compartit. A partir de les 22 h, ball amb la Berguedana de Folklore Total. Organització: Berguedana de Folklore total i Amics del Castell de Berga.

CALAF

Revetlla de Sant Joan. Dijous, a les 17 h, a la plaça dels Arbres, taller de capgrossos pensat per als infants. Es repartirà coca i xocolata i es farà el sorteig d ela campanya Compra i descobreix Catalunya. A partir de les 18 h, balls de gegants i diables. A les 19 h, arribada dels ciclistes de Bike Calaf amb la Flama. A les 21 h, al carrer Mestre Manel Giralt, sopar popular. Preu: 10 euros, tiquets anticipats; i 12 euros, el mateix dia. A les 23.30 h, amb inici a la plaça dels Arbres correfoc i, en acabar, davant de l’escola de música, sessió amb Ceba Dj i Dj Campa.

CASTELLAR DE N’HUG

Festa Major Petita. Dijous, a les 22 h, a l’aparcament del poliesportiu, foguera de Sant Joan. A les 23.30 h, al local social, revetlla de Sant Joan.

IGUALADA

Flama del Canigó. Dijous, a les 20 h, a la plaça de l’Ajuntament, arribada de la Flama, actuació dels Moixiganguera d’Igualada, encesa del peveter, lectura del manifest i repartiment del foc als representants d’entitats i associacions de l’Anoia. Amb la participació de la Coral Juvenil Xalest. Ho organitza: Associació Flama del Canigó.

Correfocs. Dijous, a les 21 h, correfoc petit, amb els grups Petits Diables i Pixapólvora d’Igualda i els Petits Mal Llamp d’Igualada. A les 00 h, correfoc gran amb els grups Diables d’Igualada i Mal Llamp d’Igualada. coordinat pel grup Mal Llamp d’Igualada. Des de la plaça de Sant Miquel fins a la plaça de l’Ajuntament.

Revetlla. Dijous, a les 22.30 h, a l’Antic Escorxador. Amb foguera i l’orquestra Marabú. A les 20.30 h, sopar. A les 22.30 h, ball de revetlla. Sopar i ball: 30 euros. Venda anticipada. Ball: 8 euros, anticipada; i 10 euros, el mateix dia. Organització: Associació de Gent Gran d’Igualada.

LLÍVIA

La flama del Canigó. Dijous, a les 11 h, a la plaça Major, rebuda de la Flama i lectura del manifest. A les 18 h, entrega de la flama a Estavar i, tot seguit, coca i cava. Organització: Òmnium, Comissió d’Entitats de la Flama del Canigó de Cerdanya i Ajuntament de Llívia.

Revetlla de Sant Joan. Dijous, a les 21 h, sopar popular, rom cremat, lectura del manifest i encesa de la foguera. A les 23 h, a la pista de Sant Guillem ball amb Els Solistes. Organització: Ajuntament.

PRATS DE LLUÇANÈS

Festes de Sant Joan i els Elois. Dijous, a les 06.30 h, davant de Cal Bach, sortida amb bici cap al coll d’Ares per recollir la Flama. A les 15.30 h, a l’Hostal del Vilar, inici del repartiment de la Flama al Lluçanès. A les 19.15 h, a la carretera de Sabadell, a l’alçada de la Torre del Valeri (Atma), arribada de la Flama del Canigó. Seguidament, bicibús amb la Flama fins a la plaça Nova. A les 19.30 h, a la plaça Nova, rebuda de la Flama, lectura del manifest i encesa del peveter. A les 19.45 h, al balcó de l’Ajuntament Vell, encesa del petardàs infantil a càrrec dels guanyadors del concurs de cartells. Tot seguit, cercavila infantil amb la xaranga Tximeletak. A les 23 h, als jardins de la Farmàcia Vella, ball de revetlla amb l’orquestra Crystal. Seguidament, nit de versions amb 80 Principales. En acabat, a la sala polivalent, discomòbil.

PUIGCERDÀ

Revetlla. Dijous, a les 12, a la plaça de l'Ajuntament, rebuda de la flama del canigó. A les 18 h, a la plaça de l'Estació, tallers infantils amb els Dimonis de Puigcerdà. A les 20.30 h, botifarrada popular. A partir de les 22.15 h, baixada de la flama, espectacle de foc i encesa de la foguera. Ball amb Pep Collado

SANT JOAN DE VILATORRADA

Festa major. Dijous, a les 19 h, a la plaça Major, pregó. A les 19.30 h, a la plaça Major, concert de tarda a càrrec de l’Orquestra Girasol. De 20 a 21.30 h, des del pati de la ludoteca, inici del cercatasques amb la xaranga ZeBrass. A les 20.30 h, entrada al poble pel carrer Manresa de la Flama del Canigó. Amb relleus es durà la Flama del Canigó fins a la foguera. Organització: Assemblea Nacional Catalana. De 21.30 a 22.30 h, al passeig del Riu, botifarrada popular. Organització: Associació Vilatorrats Grup. A les 22 h, al solar situat entre els carrers Flors Sirera i Sant Valentí (davant de la plaça de la Solidaritat), lectura del manifest i encesa de la foguera. A les 23 h, al passeig del Riu, concert d’El Quinto Carajillo. a les 00 h, a la plaça Major, ball de revetlla amb l’Orquestra Girasol. A les 01 h, al passeig del Riu, concert de Tapeo Sound Sistem (versions). A les 03 h, al passeig del Riu, Gami DJ.

SOLSONA

Flama del Canigó i revetlla. Dijous, a les 8 del vespre: arribada de la Flama al portal del Pont. Galejada d’honor dels Trabucaires. Ofrena a la Mare de Déu del Claustre de mans dels representants del pubillatge solsoní. Pujada pel carrer del Castell acompanyats per l’Orquestra Patinfanjàs i rebuda per part de la corporació municipal davant l’ajuntament. Al portal del Castell, rebuda d’alcaldes de comarca. Encesa del peveter. Lectura del Manifest de la Flama 2022 a càrrec de la família Roure. Encesa de la foguera de Sant Joan. Coca i xocolata per a tothom. Actuació musical

SÚRIA

Nit de Sant Joan. Dijous, a les 20 h, davant la Casa de la Vila, rebuda de la Flama, lectura del manifest, ball de cascavells amb el Tro Gros, ball de gegants i capgrossos de Sant Joan, ball mixt i ball de bastons amb l’Agrupació Sardanista, actuació de la Coral Sòrissons de l’Escola Municipal de Música i sardanes amb la Cobla Súria. Organització: Ajuntament de Súria i Tro Gros.

VILADA

Festa major. A les 22 h, al parc dels Gronxadors: revella: encesa de la foguera de Sant Joan amb la Flama del Canigó. Hi haurà degustació de coca per a tothom. A les 22.30 h, concert amb el grup Vizuri i’actuació de DJ Kutal.