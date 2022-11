El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 euros per entrada per veure Lídia Pujol "Conversando con Cecília". En escoltar Cecilia, Lídia Pujol es va sentir interpel·lada i ha volgut establir una conversa amb el projecte artístic i vital de la cantautora madrilenya que va morir amb 27 anys d’accident quan vivia els moments àlgids de la seva carrera artística. Amb la col·laboració de músics i productors, Lídia Pujol ha despullat les cançons dels arranjaments de l’època per fer que les lletres emergeixin i redescobrir així la profunditat amb la qual Cecilia cantava les seves inquietuds. Algunes de les seves lletres van ser mutilades pels censors franquistes. Aquí en sentirem les versions originals.

Diumenge 27 de novembre, a les 18 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.