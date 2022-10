Festes del Pilar, concerts i festivals. Et proposem una desena d'activitats per sortir de casa aquest 12 d'octubre i celebrar el festiu a les comarques de la regió central.

Fires i festes

CALLÚS

Festes de Tardor - Durant tot el matí, parades d’artesans i comerç local obert a la carretera de Cardona, que estarà tallada al trànsit. Durant tot el matí, al passeig Anselm Clavé, 27a trobada de puntaires. A les 9 h, al pàrquing de l’ajuntament, trobada de vehicles clàssics i competició. A les 9.30 h, a la plaça Major, xocolatada popular. De 10 a 13 h, a la plaça Dr. Vers, tirolina. De 10 a 14 h, a la carretera de Cardona (zona bar Caçadors), mercat de segona mà, venda i intercanvi. A les 10.15 h, a la plaça Major, plantada de gegants. De 10.30 a 14 h, al parc, davant l’escola Joventut, inflable infantil. A les 11 h, cercavila gegantera pels carrers del poble amb les colles de Calders, Sant Andreu de la Barca i Callús. D’11 a 14 h, davant del bar Garbí, ball country. A les 14 h, al Casal del Poble, arrossada popular a càrrec de la Colla Gegantera de Callús. Preu: 15 euros, i 10 euros els infants. Venda anticipada a l’estanc. A les 16.45 h, convocatòria a la plaça de l’Església per les representacions de microteatre del festival Test 2022. A les 17 h, al pati de l’escola de música, conte musical Quin cacau per fer aquest cau, a càrrec de professors i alumnes de l’escola música. Per a infants de 0 a 7 anys. A les 18 h, a la plaça Major, sardanes. A les 19 h, a les tines dels Manxons, tast de vins i caves a càrrec del Celler Cooperatiu Artium d’Artés. Preu: 10 euros. Venda de tiquets a l’ajuntament.

IGUALADA

Festes del Pilar del barri de la Font Vella -, a les 8 h, matinades amb l’Escola de Grallers de Sitges. A les 11 h, els gegants, la bandera i la farola sortiran del Roser per anar a Santa Maria. A les 11.30 h, a la basílica de Santa Maria, missa solemne, amb la participació de l’Escola de Grallers de Sitges, que, entra altres, interpretaran l’himne del barri. En sortir, al costat de la capella del carrer Nostra Senyora de la O, cantonada plaça del Pilar, s’exposaran els gegants i la imatge de la Verge del Pilar, a la qual es podran fer obrenes de flors i llantions. A les 12.30 h, a la plaça del Pilar, vermut musical amb Mon Petit Món, trio de swing i jazz manuche. Es podrà fer una ballada de swing. A les 17.30 h, a la plaça Pius XII, xocolatada amb suca-mulla. A les 18 h, a la plaça Pius XII, espectacle infantil Màgia, pallassades i cançons, de la Cia Bitxicleta. A les 20 h, a l’església del Roser, concert del grup de joves talents igualadins The Grooving Septet. Dijous, a les 19 h, a l’església del Roser, missa de difunts.

Música

CARDONA

Cor Lerània-, a les 18 h, a l’església parroquial de Sant Miquel. Concert Cantare del cuore ci fa bene a càrrec de la formació dirigida per Jordi Noguera, amb motiu del 625è aniversari del la consagració temple gòtic. A les 17 h, xerrada prèvia a càrrec dels intèrprets. Amb taquilla inversa.

Escena

CALLÚS

7è Festival Test- A les 16.45 h, trobada a la plaça de l’església per al recorregut del festival de la xarxa de Pobles Creatius, amb espectacles de tots els llenguatges artístics, de curta durada i per a espais reduïts i no convencionals. Començar, comèdia romàntica; Ets la llet!, comèdia: i La imatge, drama. Gratuït. www.festivaltest.cat.

MANRESA

«Greenpiss» - A les 18 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Una sàtira sobre l’ecologia, el futur del planeta i la nostra supervivència a càrrec de la companyia madrilenya Yllana. Entrades: 18, 15 i 10 euros. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Balls i concerts

MANRESA

Escola Swing (del Sol, 5 ) - A les 18 h, ball amb DJ Jesús. Organització: antic Cha Cha Cha.

SANT JOAN DE VILATORRADA

Sala Cal Gallifa - A les 18 h, ball amb Duet Eclipse.