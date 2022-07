El compte enrere per a l’estrena de Te ha tocado s’ha acabat. La 1 de Televisió Espanyola estrena avui el nou concurs presentat per Raúl Gómez. La corporació ha sorprès per la franja que ha triat per a l’emissió del nou format produït per Gestmusic, ja que ocuparà la franja que España directo, l’històric format que presentava el periodista gironí Àngel Pons, deixa lliure després de la seva cancel·lació. És a dir, l’espai se situarà entre l’emissió de la tira diària d’El cazador i Aquí la tierra.

Raúl Gómez serà el presentador de Te ha tocado, l’adaptació espanyola del concurs de France Télévision Chacun son tour. L’actor i comunicador es defineix com a «entretenidor per naturalesa». Amant del riure, la televisió, l’esport i el bon humor, fa més de deu anys que gaudeix fent televisió, ràdio i teatre. Ha estat presentador d’espais d’èxit com Maratón Man i Running Show (Movistar +) i reporter de Caiga quien caiga (Cuatro), així com autor del llibre La vida mola. Assegura que «gaudeix molt» amb la nova aposta de les tardes de La 1 perquè és un «concurs que va de menys a més»: «Que les trenta persones que formen el públic siguin també els concursants fa que cada dia la confiança, el bon rotllo i l’emoció creixi, i això es nota. D’aquí no se’n va ningú sense que s’emporti el pot i, quan això passa, és una autèntica festa». Pel que fa als concursants, assenyala que «són fantàstics», i el fet d’anar-los coneixent una mica més cada vegada que surten «dona molt de joc». El segon comiat d’un clàssic España directo es va acomiadar divendres passat dels espectadors per segona vegada en la seva història. El magazín ja va ser cancel·lat el 2011, encara que el seu període d’absència només va durar dos anys ja que va tornar a la cadena pública el 2013. El format presentat actualment per Ana Ibáñez i Àngel Pons registrava una audiència mitjana propera als 6,5 punts de share, amb prop de 500.000 espectadors, per sota de la quota de pantalla mensual de la cadena.