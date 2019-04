Passions futbolístiques passades de frenada

A tenció i poca broma, que la cosa va ser greu. El titular ja ho avisava: «Martínez, a punt de ser escanyat». On? A la molt episcopal i sacerdotal, levítica en resum, ciutat de Vic, on el Centre d'Esports Manresa va arrencar un empat a un gol al camp de l'equip local. «El més greu del partit va arribar quan en el llançament d'un córner per part dels locals va que- dar a terra dins l'àrea manresana un jugador local, suposadament per un cop d'en Lucena. Immediatament un espectador exaltat va saltar al camp de joc, va cór-rer fins on eren els jugadors i davant la sorpresa general va agafar pel coll Martínez. Dos seus companys el van ajudar i l'exaltat va abandonar el terreny de joc 'per la seva pròpia voluntat'. En Bosch també va ésser agredit, o almenys ho van intentar, i l'àrbitre va sol·licitar la presència del delegat de camp, que va intentar de calmar els ànims. Però a partir d'aquest incident es va crear un clima anti-Manresa i en concret contra els dos jugadors manresans, Bosch i Martínez, cosa que va acabar amb targeta per al primer i expulsió del capità, Martínez». Rivalitat en estat pur. Si no fos per aquestes tardes i altres de millors...!