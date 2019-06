gestió de menors

Dos usuaris del centre de menors l'Estrep, de Sant Salvador de Guardiola, han estat detinguts aquesta setmana per una agressió a cops de pedra que va tenir com a víctima un vigilant de Renfe que ja els tenia clissats com a membres d'un grup conflictiu i que va pretendre impedir que un dels elements del grup pugés al tren sense pagar. Segons el vigilant, els nois són coneguts als combois perquè hi mantenen actituds incíviques i intimidatòries. Els dos detinguts van passar la nit al calabós i van ser deixats en llibertat. En aquesta ocasió, la Generalitat, responsable de la política d'acollida de menors, va reaccionar com cor-respon: va admetre la detenció a la trucada del periodista, va informar que un dels dos menors ha estat traslladat a un altre centre i va anunciar que prendrà mesures per tal que els menors estiguin més supervisats quan van a l'estació a agafar el tren. L'Estrep té un problema de relació amb el seu entorn. Precisament està a punt de començar un judici per l'agressió d'uns veïns amb un usuari. Actuant amb transparència i realisme segur que es pot millorar.