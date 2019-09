Places per a qui

L'Ajuntament de Manresa acaba de donar llum verd a una operació urbanística que farà possible la construcció d'una nova residència d'avis a Manresa, a tocar de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Aquest projecte, que generarà entre 120 i 160 noves places, s'afegeix a tres més: un de promogut per la Generalitat i l'Ajuntament, un de promogut per Sanitas i Metrovacesa a tocar de la torre del Vinyes i un complex de pisos tutelats promoguts per la residència Montblanc a tocar de l'Anònima. Si els quatre projectes avancen com és previst, en els propers anys hi haurà un increment significatiu del nombre de places a la ciutat, signe evident que l'envelliment de la població genera una demanda que, a hores d'ara, no es pot satisfer. És una bona notícia que es creïn noves places i que la ciutat sigui capaç de generar i atreure inversions, però el realment substancial de cara al ciutadà és quantes d'aquestes places tindran preus que els ciutadans mitjans puguin pagar. La resposta, a hores d'ara, és que només una petita part seran públiques, i l'oferta que es prepara serà per a privilegiats. No és això el que cal.