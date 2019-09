Bus intel·ligent

El bus de la línia de Solsona a Olius és, aquest primer trimestre del curs, bus escolar. Per iniciativa de l'Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal i la Generalitat, s'ha fet un retoc dels horaris que fa coincidir un dels viatges amb l'horari de les escoles, i s'ha posat a l'autobús un monitor que es fa responsable dels nens i nenes que pugen al llarg de la línia per anar a estudiar. Una quinzena ho proven de forma experimental, i si el resultat és satisfactori el servei s'allargarà tot el curs, tot i que els promotors avisen que, a partir del segon semestre, deixarà de ser gratuït. És una operació que té tot el sentit en un moment en què es pretén que els ciutadans deixin el cotxe a casa i facin servir el transport públic. Una quinzena de pares, alguns dels quals potser haurien agafat el vehicle privat, s'estalvien de fer el desplaçament fins a l'escola i el col·lectivitzen. Treure partit de les línies existents adaptant-les per tal que puguin tenir més usos és una política intel·ligent que s'hauria de generalitzar.