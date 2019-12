Manresa fou capital del moviment veïnal català

Més de mil delegats de tot Catalunya, en representació de 234 associacions de veïns de 74 poblacions, pertanyents a 19 comarques, es van aplegar a Manresa el diumenge 2 de desembre del 1979 «per passar revista al present i al futur del moviment de barris, ara a la llum, ja, de vuit mesos d'Ajuntaments elegits per sufragi universal, ara també que sembla començar-se a remuntar l'impasse produït a les associacions per la desviació de molts dels seus elements cap a la política», segons explicava el Regió7 del dimarts següent. «El moviment associatiu de veïns a Catalunya ha fet un pas endavant en prendre més consciència de la seva existència; saber que al barri o poble del costat també lluiten dona més vigor a la lluita pròpia», comentava Carles Prieto, president de la Federació d'AV de Barcelona en la roda de premsa celebrada després de la trobada. La primera Assemblea d'Associacions de Veïns de Catalunya, amb sessions de treball al matí i a la tarda, va tenir per escenaris l'institut Lluís de Peguera, l'edifici sindical –llavors AISS–, el col·legi Bages i la Pista Castell com a locals preparats per la Coordinadora d'AV manresana.