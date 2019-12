L'any que ve, 80.000 manresans

A Manresa érem 78.830 habitants a data de juny d'enguany, o sigui, pràcticament setanta-nou mil, i arrodonint, sense exagerar més de l'habitual, podem dir vuitanta mil, bonica xifra de textura grassa. El vuit és doblement circular, com un ninot de neu.



–Vuitanta mil! Una fita històrica, una porta travessada, una conquesta i un repte –va començar a dir Perfecte Polític.



–No correm massa? –va objectar Prudenci de Lacalma.



Gens ni mica. Fixin-s'hi: des del padró de l'1 de gener fins al recompte de juny el creixement poblacional manresà ha estat de 1.087 persones. Un ritme de dos mil nous habitants per any. Per poc que es mantingui arribarem als vuitanta mil dins l'any 2020. O sigui, l'any que ve, l'any que comença dijous vinent. No hi ha cap raó per no començar-ho a celebrar des d'ara mateix.



Atenció, eslògan: «L'any dels 80.000». A la seva disposició per a les felicitacions de Cap d'Any, aquelles que col·lapsen la xarxa i la memòria dels mòbils amb milers de vídeos enfarfegadors via whatsapp. L'alcalde podria fer-ne l'eix d'un missatge a la ciutadania: «Aquest que comença serà l'any dels vuitanta mil i estic segur que els manresans estarem a l'altura». Si encara fos moda se n'imprimirien adhesius per als cotxes.



Pot semblar que no hi ha gaire diferència entre el setanta-nou i el vuitanta, però cal pensar en termes de comunicació. Manresa s'apropa sense remei al desafiament del 2022, «aposta estratègica de la ciutat, transversal i participativa, amb l'objectiu de celebrar els 500 anys de l'arribada de sant Ignasi de Loiola». L'any que ha de posar la ciutat als mapes del món i atraure una allau de visitants que desbordaran l'oferta hotelera (no costa gaire). I quan el món i els visitants s'interessin per la ciutat, si els diem que «som setanta-nou mil» els quedarà la idea de «setanta i pico», perdó, i escaig. En canvi, un vuitanta és un vuitanta. Tota una altra categoria. Alpinistes de tot el món col·lapsen l'Himàlaia cada estiu per «fer un vuit mil», no «un set mil».



Manresa va posar el set a davant de la xifra d'habitants l'any 2005, després de quatre dècades de protagonisme del sis. De trigar quatre dècades a canviar de desena hem passat a només una i mitja. La dinàmica s'accelera. Cal començar a pensar en la Manresa dels cent mil, que són paraules majors.



Mentrestant, a Vic continuen amb nombres que comencen per quatre. Elis, elis.