Ja no puc anar a Barcelona

Apartir d'ara, cada vegada que hagi d'anar a Barcelona en dies laborables no podré fer servir el meu cotxe, un vetust exemplar dièsel de 18 anys d'edat, molt vintage però que fa molt fum i contamina que fa feredat. Hauré d'anar a Barcelona fent servir el transport públic. Ole. Al Berguedà això està considerat una activitat d'alt risc tant pel preu (d'acord, ja sé que ens han fet el favor del segle no apujant les tarifes, bravo) com per l'emoció que suposa llançar-se en braços d'un servei que garanteix emocions a dojo: arribarà? no? a quina hora? i si plou, on m'aixoplugo?

A Barcelona, que són molt cools i sostenibles, no deixen entrar els cotxes del plistocè superior amb el lloable objectiu de preservar la qualitat del seu aire. Trobo que en justa correspondència ( quid pro quo), allà a la C-16 on comença el Berguedà, a l'alçada del Grapal, hi haurien de posar un peatge de la mida del Pedraforca i cobrar a tots els vehicles que vulguin travessar els nostres dominis. Ah, no? Què ells no contaminen l'aire de la comarca? Ha. No només contaminen sinó que ens embussen la C-16 i tot allò que surti al Google susceptible de ser una alternativa per arribar a la Cerdanya abans que el veí de davant de la cuassa. I no passa res. Perquè, és clar: 40.000 berguedans (mal comptats) són una petita insignificança.