segona vida de l'aigua

La planta de producció de sal de l'empresa minera ICL a Súria utilitzarà aigua regenerada de la depuradora de Manresa. Les necessitats de producció d'ICL per aconseguir sal vacuum (d'alta puresa) preveien una despesa d'aigua que podria haver posat en qüestió el mateix projecte. L'aportació queda resolta, ara, amb aquesta aigua regenerada a la depuradora de Manresa. La notícia, que ja tindria interès per ella mateixa pel que té de solució singular i de resposta mediambientalment adequada, aporta una part no menys destacada: la Generalitat s'ha posat d'acord amb l'empresa per tal de poder fer que, quan s'obrin les rases per fer el nou col·lector de salmorres que portarà el residu salí contaminant cap al mar, s'aprofiti per fer passar una altra canonada que ha de portar aquesta aigua de segona vida des de Manresa fins a Súria impulsada en sentit ascendent. El govern estableix que és una obra prioritària, i la inversió que caldrà per fer aquesta nova infraestrutura l'assumeix el responsable de l'explotació minera, avui, ICL.