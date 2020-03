Mossos, 25 anys a Berga

Ara fa 25 anys els Mossos s'instal·laven a Berga després d'haver debutat a Osona. La seva arribada tenia un simbolisme especial, perquè s'implantaven a les instal·lacions d'on només feia dos anys que havia marxat l'exèrcit. Un exèrcit i una policia no són la mateixa cosa ni de bon tros, però el simbolisme que suposava la substitució d'una gent armada per una altra no passava per alt a ningú en un temps en què el desplegament de l'autonomia avançava i es perfilava com un camí pel qual tot indicava –i la immensa majoria del país ho pensava així– que Catalunya assoliria de mica en mica un veritable i profund autogovern. En aquell moment esperançat els Mossos eren una alenada d'aire fresc. El desplegament va continuar i el cos va acabar assumint competències que el van convertir en una policia integral que ja no feia només coses amables i simpàtiques. Els Mossos han tingut moments de tota mena i han passat per períodes de més i de menys popularitat. Tanmateix, el record del que van significar quan van arribar ens hauria de fer memòria de com es va valorar la seva arribada, i del valor polític que té la seva existència.