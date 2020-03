el nyap i els hereus

AManresa abunda l'urbanisme imposat per l'Ajuntament en contra del gust majoritari dels veïns. El cas més espectacular és el de la Reforma, però també hi ha el d'Alfons XII, amb un paviment molest i una il·luminació nefasta, i el del parc Vila Closes. Totes tres són obres dels governs tripartits amb alcaldia i regidora d'Urbanisme socialistes. Totes tres són manifestacions d'una manera de fer urbanisme arrogant que ha dominat l'Ajuntament de Manresa durant dècades i encara hi manté una forta influència. El parc Vila Closes va ser un exercici de lluïment arquitectònic fet al marge de les necessitats del lloc i dels desitjos dels usuaris. El lluïment, a més, va resultar un nyap. El govern de CiU es va comprometre el 2012 a aplicar una modificació acordada amb els veïns, la qual no s'ha fet mai. I a més, l'estat de manteniment del parc és lamentable. Els arbres morts no se substitueixen i la font ornamental no funciona, símptoma típic dels projectes no realistes que van a mans de manteniments incompetents. L'actual govern, ara de JxCat i ERC, s'està fent digne hereu d'aquell nyap amb el seu incompliment i el seu absentisme.