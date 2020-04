La Generalitat anima els ciutadans a fer bondat amb un anunci que diu: «Qui ens havia de dir que tots estem fent el que havíem de fer». El nostre propi govern indepe, el que fa quatre dies ens animava a vèncer obstacles gegantins per portar Catalunya a la llibertat plena, es declara ara admirat que haguem sigut capaços de quedar-nos quietons a la república independent de casa nostra. I vol que continuem així. Per això unes fotos d'infants bellugadissos i atapeïts el fan exigir més control sense entretenir-se a analitzar si, a més d'esgarrifances, la sortida dels infants va generar risc real. ¿Pares i infants anaven morrejant-se amb el primer que passava? A milers? Humm. Haurien d'anar confiant una mica en la gent. D'ara endavant, superat el xoc, el que ens salvarà ja no és el control, sinó la imaginació. Qui ho havia de dir.