La Covid-19, o la versió del virus que ens arribi en el futur, diuen els experts que ens acompanyarà uns mesos més. Les actuals indicacions educatives, des de primària fins a la universitat, parlen de començar el proper curs amb unes classes semipresencials-semivirtuals, que també responen a la mateixa prevenció. Els sanitaris, a la farmàcia, al CAP o a l'hospital, parlen de prendre les màximes mesures de seguretat i de prudència perquè temen que pot arribar el maleït rebrot. I també saben els experts que aquesta prudència toparà amb la necessitat de la societat de recuperar bona part dels hàbits que tenia abans que es declarés la pandèmia. La fase zero ha suposat un primer pas, encara tímid en aquest camí per trobar la nova normalitat. Demà, a la Cerdanya i l'Alt Urgell seran els primers a experimentar la fase 1, que permet una major mobilitat, les trobades de fins a deu persones, reobrir botigues (amb mesures especials), reobrir restaurants i bars (amb vida al carrer) i les celebracions religioses, entre altres qüestions. I han de fer bé el camí, per ser mirall.