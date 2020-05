el que compta

La Generalitat va anunciar ahir que demanarà al ministeri que autoritzi a la fase 1 de desconfinament les regions sanitàries Central, Lleida i Girona, que s'afegirien així a les d'Ebre, Tarragona i Alt Pirineu. El mapa que perfila el Govern català deixa com a zona especialment sensible Barcelona i l'àrea metropolitana en sentit ampli, la Regió I. Ens diu, amb això, que el que més preocupa no és tant la situació present com l'impacte que podria tenir un rebrot. Efectivament, si ens hem de guiar per l'afectació a hores d'ara, l'àrea metropolitana hauria d'avançar abans que la regió Central, que té els pitjors números, amb Anoia, Bages i Berguedà com a comarques amb més casos per habitant. Tanmateix, dos elements relativitzen la importància d'aquest lideratge: en primer lloc, les dades disponibles són molt poc fiables; en segon lloc, la tendència al descens ens diu que ara el que cal témer és l'expansió que podria tenir un rebrot, i això és especialment temible a Barcelona, per densitat i mobilitat. L'Hospitalet té el quilòmetre quadrat més densament poblat d'Europa. El potencial d'infecció que crea aquesta realitat pesa més que cap altra dada.