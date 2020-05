Marlaskarma

Era inevitable que l'Espanya eterna del Cid s'enfilés a les piles de morts per assaltar el poder en mans de la coalició que anomenen socialcomunista. Tant inevitable com que l'altra Espanya, igualment eterna, acusés la primera d'afavorir els contagis per guanyar vots. Si hi afegim una cullerada de la poca traça habitual en el govern Sánchez i una bona dosi de deep state, l'Estat profund que defensa les essències de la pàtria des dels aparells policials, judicials i mediàtics, ja tenim els ingredients d'una paella tòxica per celebrar la nova normalitat fins i tot abans de ser declarada. Una nova normalitat que s'assemblarà massa a la vella.



No es podrà dir que no estaven avisats. L'Espanya eterna del Cid està convençuda del seu dret natural a governar la península d'ençà la Reconquesta i farà el que calgui per apartar els usurpadors i aixafar els desafiaments. La seva ofensiva contra el moviment independentista català va ser pública i notòria en tots els detalls, i res no aconsellava pensar que actuaria d'una altra manera contra un govern que incorporés postcomunistes, paracomunistes i altres espècies diabòliques. Ni rota ni roja. Uns informes policials imaginatius i una instrucció judicial proactiva, i ja ho tenim tot a punt per posar en marxa l'ofensiva.



Ara que els socialistes s'escandalitzen per les imprecisions, omissions i tergiversacions de l'informe de la Guàrdia Civil sobre el paper del 8-M en la propagació de l'epidèmia, i la suposada responsabilitat del Govern per no prohibir la gran manifestació feminista, potser Pedro Sánchez i la seva colla entendran com se sentien els independentistes en general i els processats en particular davant els informes del mateix cos sobre els esdeveniments del 20 de setembre i l'1 d'octubre del 2017. En aquells moments el PSOE es va posar la bena als ulls per aplaudir amb la mateixa lleialtat patriòtica que ara reclama inútilment al PP i a Vox, engrescats de valent amb la perspectiva d'un gran merder que els aplani el camí de la Moncloa.



Del tràngol que passen Sánchez i Marlaska algunes religions en diuen karma.