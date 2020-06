examen a vilafruns

Tres setmanes després de la mort de Pau Camp Pla en caure-li al damunt un bloc de mineral quan substituïa un ventilador a la mina de Vilafruns, ahir va perdre la vida a la mateixa explotació Àngel Mielgo Raposo, de 55 anys i veí de Puig-reig. En aquesta ocasió, l'accident mortal s'ha produït en caure una cinta transportadora. En tots dos casos, els malaurats treballadors eren empleats de Montajes Rus, una empresa de Berga que treballa subcontractada per ICL realitzant diverses tasques de manteniment de forma regular. Els accidents han tingut lloc de forma diferent i, per tant, es pot atribuir la seva coincidència a la casualitat, però és inexcusable una reflexió profunda sobre el que significa que dues persones de la mateixa subcontractada hagin mort a la mateixa mina en menys d'un mes. La producció ha estat aturada i ICL anuncia la creació d'un comitè internacional per avaluar la seguretat a Vilafruns. Les dues empreses han de revisar a fons què està passant. Si és una casualitat, que ho conclogui una investigació profunda i sense apriorismes. Famílies i treballadors tenen dret a exigir respostes concloents, i un examen fins al final.