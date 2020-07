El bus elèctric

La societat catalana, i sobretot els polítics, s'estan movent a favor de la utilització del cotxe elèctric. Potser caldria fer-ho encara amb més determinació, però semblen decidits a dedicar esforços perquè pugui ser un model de transport de futur. En aquesta línia, encara en un estadi molt primari, la Generalitat va fer proves ahir amb un autobús elèctric que feia el recorregut entre Esparreguera i Olesa. De fet, la condició d'interurbà no és determinant per decantar-se per l'ús del vehicle elèctric, encara que sigui un autobús per al transport públic. Allà on hi ha els problemes més greus és en l'autonomia del vehicle i en el temps i possibilitat de recàrrega, el primer excessivament llarg, i, el segon, amb massa escassedat de punts. Els pocs quilòmetres que hi ha d'Olesa a Esparreguera els ha de poder recórrer qualsevol vehicle. El tema és quants viatges pot fer sense haver de recar-regar-lo i on tindrà el punt de recàrrega si es troba en un mal pas a mig camí. I les respostes a aquestes preguntes faran que Catalunya transformi el mercat del motor més aviat o més tard.